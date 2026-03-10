X!

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak andis oma hinnangu Hyundai võistkonna kesisele hooaja algusele ning ütles, et lahendused on kindlasti olemas, kuid võistkond peab need leidma.

Hyundai rallimehed pole tänavu MM-sarjas kahe ralliga veel pjedestaalile saanud ning on jäänud tootjate arvestuses juba Toyotast enam kui 50 punkti kaugusele. Pärast Rootsi rallit on võtnud sõna ka Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux ise, kumbki pole selle hooaja käiguga rahul.

"Isegi Thierry ei võida enam," ütles Fourmaux eelmisel nädalal.

Neuville tuli tunamullu maailmameistriks ning Hyundai oli hooaja viimase võistluspäevani tootjate seas esikohal, aga Tänak katkestas Jaapanis ning Toyota tuli napilt maailmameistriks. Mullu võitis Toyota aga 14 rallist 11 ning sai kindlalt teise järjestikuse tiitli.

"Muresid saab alati lahendada, selle lahenduseni peab lihtsalt jõudma," sõnas Ott Tänak ralliportaalile DirtFish. "Esmalt, mul on väga kurb, et Thierry nii pettunud on. Eelmine aasta oli juba halb ja nüüd läheb ka Adrien temaga põhja. Olen ka selles üllatunud, sest ta on alati positiivne ja optimistlik. Aga tiimis on need inimesed ja ressursid olemas."

Hyundai otsustas sel hooajal võistelda ka kestvussõitude MM-sarjas ning Tänaku sõnul on see võistkonna tasakaalu paigast löönud. "Need kaks projekti söövad üksteist ära, see on samuti probleem. Aga kui nad tahavad, saavad nad ikka WRC-s asjad toimima saada," selgitas eestlane.

Toyota on tänavust hooaega võimsalt alustanud, aga veel midagi tähistama ei hakka. "Kiiretel rallidel on Hyundai tavaliselt väga häid esitusi teinud, nad võtavad oma mootorist maksimumi. Nad olid eelmine aasta Soomes meist kiiremad, kuni rehve kaotama hakkasid," rääkis Toyota tehniline direktor Tom Fowler.

"Eelmist aastat analüüsides olime nende vastu hädas just karmimatel teedel. Meil polnud Keenias oma parim ralli ja lasime Hyundai pjedestaalile. Kreekas ja Sardiinias jäime neile alla. Kui on aeglased, tehnilised ja kuumad olud, siis me ei ole alati nende tasemele järele jõudnud," jätkas Fowler. "Nende otsus oma testimisbaas sellistesse tingimustesse viia tekitas meis küll ärevust."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Keenias.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

14:40

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

27.02

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

25.02

Jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb kulminatsioonile

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

17.02

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

15.02

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

14.02

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

13.02

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta

12.02

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

12.02

Neuville oli Rootsi ralli testikatsel nobedaim, Jürgenson oma klassi kuues

09.02

Romet Jürgenson: Rootsi ralli ei ole nii rusuv kui mõni teine

sport.err.ee uudised

17:53

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

17:09

Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

16:43

Paralümpial õnnetult kukkunud rootslane viidi haiglasse

16:14

Vabamaadleja Aleksandrov piirdus U-23 EM-il ühe matšiga

15:52

Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

15:17

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

14:40

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

14:01

Glinka sai Prantsusmaal valusa kaotuse, Neel kaotas Indian Wellsi turniiril

13:28

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

12:56

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

12:21

Alcarazi võiduseeria sai jätku, tiitlikaitsja Andrejeva langes välja

11:47

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

11:00

KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri? Uuendatud

10:37

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

09:44

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

loetumad

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö Uuendatud

09.03

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

09:44

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

09.03

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

09.03

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo