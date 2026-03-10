Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak andis oma hinnangu Hyundai võistkonna kesisele hooaja algusele ning ütles, et lahendused on kindlasti olemas, kuid võistkond peab need leidma.

Hyundai rallimehed pole tänavu MM-sarjas kahe ralliga veel pjedestaalile saanud ning on jäänud tootjate arvestuses juba Toyotast enam kui 50 punkti kaugusele. Pärast Rootsi rallit on võtnud sõna ka Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux ise, kumbki pole selle hooaja käiguga rahul.

"Isegi Thierry ei võida enam," ütles Fourmaux eelmisel nädalal.

Neuville tuli tunamullu maailmameistriks ning Hyundai oli hooaja viimase võistluspäevani tootjate seas esikohal, aga Tänak katkestas Jaapanis ning Toyota tuli napilt maailmameistriks. Mullu võitis Toyota aga 14 rallist 11 ning sai kindlalt teise järjestikuse tiitli.

"Muresid saab alati lahendada, selle lahenduseni peab lihtsalt jõudma," sõnas Ott Tänak ralliportaalile DirtFish. "Esmalt, mul on väga kurb, et Thierry nii pettunud on. Eelmine aasta oli juba halb ja nüüd läheb ka Adrien temaga põhja. Olen ka selles üllatunud, sest ta on alati positiivne ja optimistlik. Aga tiimis on need inimesed ja ressursid olemas."

Hyundai otsustas sel hooajal võistelda ka kestvussõitude MM-sarjas ning Tänaku sõnul on see võistkonna tasakaalu paigast löönud. "Need kaks projekti söövad üksteist ära, see on samuti probleem. Aga kui nad tahavad, saavad nad ikka WRC-s asjad toimima saada," selgitas eestlane.

Toyota on tänavust hooaega võimsalt alustanud, aga veel midagi tähistama ei hakka. "Kiiretel rallidel on Hyundai tavaliselt väga häid esitusi teinud, nad võtavad oma mootorist maksimumi. Nad olid eelmine aasta Soomes meist kiiremad, kuni rehve kaotama hakkasid," rääkis Toyota tehniline direktor Tom Fowler.

"Eelmist aastat analüüsides olime nende vastu hädas just karmimatel teedel. Meil polnud Keenias oma parim ralli ja lasime Hyundai pjedestaalile. Kreekas ja Sardiinias jäime neile alla. Kui on aeglased, tehnilised ja kuumad olud, siis me ei ole alati nende tasemele järele jõudnud," jätkas Fowler. "Nende otsus oma testimisbaas sellistesse tingimustesse viia tekitas meis küll ärevust."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Keenias.