Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

Hyundai rallimeeskond teatas, et on kolinud oma testimiskeskuse Soomest Lõuna-Prantsusmaale.

Alates 2022. aastast oma autosid Soomes Jämsäs testinud Hyundai rallimeeskond kolis hiljuti ning jätkab arendustöid Lõuna-Prantsusmaal Chateau de Lastours' ja Fontjoncouse' piirkondades.

Spordidirektor Andrew Wheatley ütles portaalile DirtFish, et kolimine aitab võistkonnal hooaja teises pooles paremaid tulemusi teha. "See on taktikaliselt väga tugev võimalus. Tegime teede valiku väga ettevaatlikult ja see piirkond annab meile parimad valikuvõimalused," selgitas ta.

Hooaja teises pooles on vaja vallutada karmid kruusateed nii Kreekas, Sardiinias kui ka Saudi Araabias. Wheatley sõnul andsid oma sisendi ka sõitjad.

"Üks tahk oli logistika, meil on märkimisväärselt lihtsam [Saksamaalt] Lõuna-Prantsusmaale minna kui Soome. Meenutan, et tiim kolis Soome jõudluse arendamiseks," jätkas Wheatley. "Kuigi tulemused Eestis ja Soomes ei peegeldanud seda arendustööd, töötas meie auto hästi. Eestis ja Soomes olime kiired ja olime oma töö ära teinud."

WRC reeglid näevad ette, et võistkonnad võivad oma valitud testimiskeskuses sõita piiramatus koguses kilomeetreid, aga väljaspool seda regiooni tohib sõita vaid 21 päeva aastas. Ühtlasi peab seda tegema eksklusiivselt Euroopas.

Toyota jätkab Soome teedel, M-Sport arendab oma autot Inglismaal Greystoke Forestis. "Üks väljakutseid Soomes oli ka teede parandamine, et neid võimalikult heas korras hoida. Loomulikult pead lootma ka kohalike vastutulelikkusele. Prantsusmaa teid kasutatakse ainult testimiseks," lisas Wheatley.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.