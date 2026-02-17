X!

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

Autoralli
Thierry Neuville
Thierry Neuville Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Tunamullune autoralli maailmameister Thierry Neuville tõdes pärast Rootsi MM-rallit, et on Hyundai ebaõnnestumiste osas nõutu ja ütles, et võistkond vajab kriisikoosolekut.

Neuville tuli 2024. aastal Hyundai roolis maailmameistriks ning pjedestaalile mahtus ka Ott Tänak, kes sai hooaja peale kolmanda koha. Eelmine aasta läks Hyundail aga aia taha ning nii Tänak kui ka Neuville jäid esikolmikust kindlalt välja.

Tänavune hooaeg ei ole nukrat minekut muutnud ja Neuville, Adrien Fourmaux, Esapekka Lappi ning Hayden Paddon pole kahe etapiga esikolmikusse pääsenud. Neuville oli küll Rootsis pühapäeval parim, aga on kahe etapiga kogunud 21 punkti ning jätkab üldarvestuses viiendana. Fourmaux on saanud neljanda ja viienda koha, ta edestab Neuville'i seitsme punktiga (28 p) ja on neljas.

"Me peame koheselt koosoleku pidama. Ma ei tea, mida öelda. Peame oma energia koondama, kõvasti tööd tegema ja proovima oma tasemele tagasi jõuda," ütles Neuville portaalile rallit.fi. "Oleme väga palju sõitnud, aga me ei liigu mingil põhjusel õiges suunas."

Belglane käis Rootsis reedel ka kraavis, aga putitas terve nädalavahetuse jooksul auto seadistuse kallal. Õiget lahendust ei leitudki. "Ma lihtsalt ei tea, mida ette võtta. Muutsin seadistust 30-35 korda. Vahepeal kasutasime [Fourmaux' ja Lappiga] kolme erinevat seadistust ja vahepeal täpselt samu. Mingit erinevust ei olnud," ütles Neuville.

Autoralli MM-hooaeg jätkub märtsis Keenia ralliga, aga tunamullune maailmameister suure optimismiga rajale ei lähe. "See pole kunagi meie parim ralli olnud. Peame Rootsi unustama ja edasi vaatama. Loodame parimat," tõdes ta.

Keenia ralli algab 12. märtsil ja lõppeb 15. märtsil, WRC2 arvestuses teevad kaasa ka Romet Jürgenson (M-Sport Ford) ja Robert Virves (Škoda).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

