Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

Hyundai rallivõistkonna juht Adrien Fourmaux tunnistas avameelses intervjuus, et on võistkonna tulemustes pettunud. Samas loodab 30-aastane prantslane, et suured võidud on alles tulemas.

Fourmaux kerkis kaks aastat tagasi M-Spordi Fordi autoga lausa viiel rallil pjedestaali madalaimale astmele. Järgmisel hooajal ta Hyundaiga, kus teenis samuti kolmel korral kolmanda koha ja lõpetas hooaja teise kohaga Saudi Araabia rallil, kuid võistkonna tulemused üldiselt on halvad, eriti kui neid võrrelda Toyota triumfidega.

"Lahkusin M-Spordist, läksin Hyundais ja tõesti ootasin... Nad olid Thierryga (Neuville - toim) just meistriks tulnud, võitlesid kuni hooaja viimase katseni tootjate tiitli eest. Mul olid kõrged ootused, aga meie esitused läksid koheselt allakäigule," ütles Fourmaux portaalile DirtFish.

Mullu oli parim Hyundai mees Ott Tänak, kes sai autoralli MM-sarja üldarvestuses neljanda koha, aga pani vähemalt mõneks ajaks oma karjääri pausile. Tänavu pole ei Neuville, Fourmaux ega kolmanda auto juhid isegi pjedestaalile jõudnud.

"Isegi Thierry ei võida enam," tõdes Fourmaux, kes sai Monte Carlo rallil neljanda ja Rootsi rallil viienda koha.

"Me ei olnud Rootsis oma tasemel, aga tiim on täpselt sama pettunud kui meie. Keegi ei ole õnnelik, kui lõpetame võistkonnana kohtadel viis kuni seitse. See on ühine tunne ja me peame kõvasti tööd tegema, et tulemused paremad oleks," jätkas prantslane.

See hooaeg on 30-aastase Fourmaux' jaoks alles karjääri neljas täiskoormusega, aga rallivõitu ta veel tähistanud ei ole. "Ma hoian oma pead püsti ja loodan, et ühel ilusal päeval tuleb ka minu aeg," sõnas ta. "Iga ralli on uus kogemus ja ma alles õpin. Olen rallimaailmas alles noor, kümme aastat tagasi õppisin alles arstiks. Kahjuks mul ei olnud isa, kes oli maailmameister, nagu Kallel (Rovanperä - toim) või Oliveril (Solberg - toim). Olen pidanud kõike ise õppima."

Autoralli MM-sari jätkub 12. märtsil Keenia ralliga.