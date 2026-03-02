X!

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

Adrien Fourmaux
Adrien Fourmaux Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Hyundai rallivõistkonna juht Adrien Fourmaux tunnistas avameelses intervjuus, et on võistkonna tulemustes pettunud. Samas loodab 30-aastane prantslane, et suured võidud on alles tulemas.

Fourmaux kerkis kaks aastat tagasi M-Spordi Fordi autoga lausa viiel rallil pjedestaali madalaimale astmele. Järgmisel hooajal ta Hyundaiga, kus teenis samuti kolmel korral kolmanda koha ja lõpetas hooaja teise kohaga Saudi Araabia rallil, kuid võistkonna tulemused üldiselt on halvad, eriti kui neid võrrelda Toyota triumfidega.

"Lahkusin M-Spordist, läksin Hyundais ja tõesti ootasin... Nad olid Thierryga (Neuville - toim) just meistriks tulnud, võitlesid kuni hooaja viimase katseni tootjate tiitli eest. Mul olid kõrged ootused, aga meie esitused läksid koheselt allakäigule," ütles Fourmaux portaalile DirtFish.

Mullu oli parim Hyundai mees Ott Tänak, kes sai autoralli MM-sarja üldarvestuses neljanda koha, aga pani vähemalt mõneks ajaks oma karjääri pausile. Tänavu pole ei Neuville, Fourmaux ega kolmanda auto juhid isegi pjedestaalile jõudnud.

"Isegi Thierry ei võida enam," tõdes Fourmaux, kes sai Monte Carlo rallil neljanda ja Rootsi rallil viienda koha.

"Me ei olnud Rootsis oma tasemel, aga tiim on täpselt sama pettunud kui meie. Keegi ei ole õnnelik, kui lõpetame võistkonnana kohtadel viis kuni seitse. See on ühine tunne ja me peame kõvasti tööd tegema, et tulemused paremad oleks," jätkas prantslane.

See hooaeg on 30-aastase Fourmaux' jaoks alles karjääri neljas täiskoormusega, aga rallivõitu ta veel tähistanud ei ole. "Ma hoian oma pead püsti ja loodan, et ühel ilusal päeval tuleb ka minu aeg," sõnas ta. "Iga ralli on uus kogemus ja ma alles õpin. Olen rallimaailmas alles noor, kümme aastat tagasi õppisin alles arstiks. Kahjuks mul ei olnud isa, kes oli maailmameister, nagu Kallel (Rovanperä - toim) või Oliveril (Solberg - toim). Olen pidanud kõike ise õppima."

Autoralli MM-sari jätkub 12. märtsil Keenia ralliga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

15:50

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

01.03

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

11:47

Osad Miss Valentine'il osalenud võimlejad ei saa alanud sõja tõttu koju

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

