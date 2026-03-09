Lahtis võidutsesid Kläbo ja Karlsson

29-aastane Kläbo (23.22,6) edestas 22,1 sekundiga koondisekaaslast Martin Löwström Nyenget. Pjedestaalile mahtus ka neutraalse lipu all sõitnud Saveli Korosteljov (+33,9).

Nelile järgnesid kodupubliku ees sõitnud Arsi Ruuskanen (+40,9) ja Iivo Niskanen (+43,8). Kuue parema hulka mahtus ka itaallane Elia Barp (+46,89.

Eesti suusatajatest sai Alvar Johannes Alev 40. (+1.37,5), Christopher Kalev 51. (+1.42,3), Martin Himma 64. (+2.04,7) ja Henri Roos 77. koha (+2.39,5).

Naiste seas tuli võit napimalt: olümpial saadud haigusest taastunud Karlsson edestas 4,1 sekundiga koondisekaaslast Linn Svahni ja 6,2 sekundiga ameeriklannat Jessie Digginsit. Kuue hulka mahtusid ka Darja Neprjajeva (+16,5), norralanna Heidi Weng (+17,0) ja rootslanna Jonna Sundling (+19,1).

Eesti suusatajatest lõpetas Keidy Kaasiku võistluse 45. (+1.58,5), Kaidy Kaasiku 52. (+2.13,9) ja Teesi Tuul 63 lõpetaja seas 61. kohal (+3.14,2).

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub alanud nädalal Norras, kus kõigepealt sõidetakse Drammenis klassikasprinti ja siis on kavas legendaarne Holmenkolleni 50 km sõit, mis tänavu on kavas vabatehnikas.