Ülitasavägises slaalomis jäi peale McGrath, Laine piirdus ühe laskumisega

McGrath sai esimesel laskumisel kirja aja 48,23 ja haaras liidrikoha. Teise koha hõivas brasiillane Lucas Pinheiro Braathen (+0,17) ning kolmas oli belglane Armand Marchant (+0,55), kes üllatas taliolümpial sel alal viienda kohaga.

Tormis Laine läbis teise sektori paremuselt 37. tulemusega, aga ülejäänud sektorites liikus 50. koha piirimail. Ta sõitis välja aja 51,87, mis andis 52 lõpetanu seas 49. koha ning ei pääsenud teisele laskumisele.

"Slaalomis on terve hooaeg olnud juba stardinumbri tõttu keeruline ning olen seda ala suhteliselt vähe treenida saanud," ütles Laine. "Võttes arvesse, et olen ka mentaalselt ja füüsiliselt hetkel üsna kurnatud, usun, et alustasin sõitu suhteliselt kenasti, raja teises pooles tulid aga sisse vead."

"Tänast vormi ja olukorda arvesse võttes oleks TOP30-sse pääsemine olnud keeruline. Töö aga jätkub ning tegutsen igapäevaselt selle nimel, et olukorda muuta," lisas ta.

Teine laskumisel said eelise esimestena startinud sportlased. Kiireim aeg kuulus avalaskumisest viimasena edasi pääsenud austerlasele Dominik Raschnerile, kes edestas 0,64 sekundiga teist aega näidanud prantslast Auguste Aulnette'i.

Avalaskumise parimad lõpetasid kõik kolmandas kümnes. Kuigi McGrath oli alles 27. (+2,15), siis säilitas ta kahe sõidu kokkuvõttes liidrikoha, edestades seejuures teise koha saavutanud koondisekaaslast Henrik Kristofferseni 0,01 ja Pinheiro Braathenit 0,04 sekundiga. Esikolmikule järgnesid austerlane Michael Matt (+0,06), sakslane Linus Strasser (+0,09) ja prantslane Clement Noel (+0,12).

Hooaja viimase slaalomi eel hoiab selles arvestuses esikohta McGrath 452 punktiga, kuid Pinheiro Braathen kaotab talle ühe punktiga. Löögiulatuses on ka Noel, kes jääb liidrist maha 17 punktiga.

Naiste MK-sarjas sõideti pühapäeval Val di Fassas ülisuurslaalomit ning esikoht kuulus kolmandat päeva järjest itaallannale, kui võitjaks tuli Elena Curtoni. Tegu oli Curtoni esimese MK-etapivõiduga enam kui kolme aasta pikkuse pausi järel. Norralanna Kajsa Vickhoff Lie oli teine (+0,26) ja kodupubliku rõõmu suurendas kolmanda kohaga itaallanna Asja Zenere (+0,27).