Laine MK-hooaja viimasel suurslaalomil tulemust kirja ei saanud

Mäesuusatamine
OM2026: Mäesuusatamise meeste suurslaalom
OM2026: Mäesuusatamise meeste suurslaalom Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Mäesuusatamine

Mäesuusataja Tormis Laine võttis osa Sloveenias Kranjska Goras toimunud suurslaalomi MK-etapist, kuid tulemust kirja ei saanud.

30 edasi pääsenud mehest oli parim ka Milano Cortina taliolümpial esikoha pälvinud brasiillane Lucas Pinheiro Braathen, kelle koondtulemuseks jäi 2.11,95. Esimesel läbimisel oli ta kõige kiirem, teisel läbimisel sai ta kirja paremuselt neljanda aja.

Esikolmikusse mahtusid veel äsja olümpial pronksi saanud šveitslane Loic Meillard (+0,54) ja austerlane Stefan Brennsteiner (+0,80). Neljanda koha sai norralane Atle Lie McGrath (+1,12), olümpiahõbe Marco Odermatt lõpetas viienda kohaga (+1,33).

Tormis Laine ei lõpetanud oma esimest läbimist ning tõdes pärast võistlust, et tunneb end väsinuna. "Tunnen, et ei olnud jalgades kuigi palju värskust ning ka suusavalik ei õnnestunud. Võtsime tugevama metallplaadi, mis peaks olema stabiilsem, kuid keeramisel tuleb rakendada suuremat jõudu. Raja ülemises osas see ehk sobis, kuid teises pooles ei jagunud mul piisavalt jõudu, ehkki sõit läks allpool kiiremaks," rääkis Laine.

Eestlane oli kirja saanud kolm sektoriaega, kui sõit tema jaoks läbi sai. "Sõitsin saapaga auku ning suusad läksid alt ära. Korra suutsin olukorra päästa, kuid järgmisele väravale lähenesin liiga otse ning seal suutsin ma napilt kukkumist vältida," selgitas ta.

Laine jaoks oli tegemist hooaja viimase suurslaalomiga MK-sarjas. "Tunnen, et olen igatepidi tühi: nii mentaalselt kui füüsiliselt. Mul ei ole hetkel enam väga midagi anda," ütles ta.

Pühapäeval võistleb Laine hooaja viimasel slaalomil, misjärel on plaanis teha veel kaasa mõnel kontinentaalkarikasarja etapil. "Suusatreeninguid ma eriti teha ei plaani. Olen sel hooajal nii palju suusatanud, et ei suuda sealt enam eriti midagi välja võtta. Pigem lähen liigse treenimisega veel rohkem lukku," ütles ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste





