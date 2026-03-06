X!

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

Freestyle-suusatamine
Grete-Mia Meentalo
Grete-Mia Meentalo Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Freestyle-suusatamine

Eesti freestyle-suusataja Grete-Mia Meentalo võitis Calgarys toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel rennisõidus pronksmedali.

17-aastane Meentalo teenis finaali avasõidu eest 78,00 punkti, mis viis ta avavooru järel teisele kohale. Teises voorus sai eestlanna 80,25 punkti, aga langes kokkuvõttes kolmandaks. Kolmas sõit tulemust ei parandanud.

Samal alal osales ta ka neli aastat tagasi Šveitsis toimunud juunioride MM-il ja sai toona viienda koha. Milano Cortina olümpiamängudel tuli ta kvalifikatsioonis 17. kohale ega pääsenud edasi lõppvõistlusele.

Juunioride maailmameistriks krooniti austraallanna Indra Brown (92,00), kes tuli olümpial samal alal viiendaks. Meentalo ees võitis hõbemedali ameeriklanna Lainey Steen (86,75). Eestlanna järel oli neljas lõunakorealanna Jeong Yu-la (72,00).

Paar päeva varem toimunud kvalifikatsioonis oli paremusjärjestus täpselt sama. Siis teenis Meentalo oma sooritusega 82,25 punkti.

Toimetaja: Siim Boikov

