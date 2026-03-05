Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

Eesti suusahüppajad Kaimar Vagul ja Andero Kapp tõusid neljapäeval Norras Lillehammeris toimuval juunioride MM-il õhku, Vagul pälvis normaalmäel kaheksanda koha, aga Kapp sai disklahvi.

Vagul sooritas esimeses voorus 98-meetrise hüppe, mille eest sai 132 punkti ning kuuenda koha. Teine õhulend oli aga kaks ja pool meetrit lühem ning eestlane lisas 128,3 punkti, kogudes kokku 260,3 punkti.

Üldarvestuses langes Vagul kahe koha võrra ning teenis kaheksanda koha, vahe seitsmenda koha saanud slovakk Hektor Kapustikiga (260,3) oli 0,8 punkti ja neljanda koha saavutanud austerlase Lukas Haageniga (267,0 p) 6,7 punkti.

Juunioride maailmameistriks tuli kolmandat korda järjest austerlane Stephan Embacher, kes sai esimeses voorus 98-meetrise lennu eest 148,2 punkti ja teises voorus 98,5-meetrise lennu eest 148,3 punkti. Embacher on oma karjääris teeninud juunioride maailmameistrivõistlustelt kokku kaheksa medalit, seitse neist säravad kuldselt.

Embacher teenis kokkuvõttes 296,5 punkti, hõbeda sai poolakas Kacper Tomasiak (287,3 p) ja pronksi ameeriklane Jason Colby (276,0 p).

Andero Kapp sai disklahvi, mille põhjenduseks oli hüppekombinesooni manipuleerimine.