X!

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

Suusahüpped
Kaimar Vagul Milano Cortina olümpial
Kaimar Vagul Milano Cortina olümpial Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees
Suusahüpped

Eesti suusahüppajad Kaimar Vagul ja Andero Kapp tõusid neljapäeval Norras Lillehammeris toimuval juunioride MM-il õhku, Vagul pälvis normaalmäel kaheksanda koha, aga Kapp sai disklahvi.

Vagul sooritas esimeses voorus 98-meetrise hüppe, mille eest sai 132 punkti ning kuuenda koha. Teine õhulend oli aga kaks ja pool meetrit lühem ning eestlane lisas 128,3 punkti, kogudes kokku 260,3 punkti.

Üldarvestuses langes Vagul kahe koha võrra ning teenis kaheksanda koha, vahe seitsmenda koha saanud slovakk Hektor Kapustikiga (260,3) oli 0,8 punkti ja neljanda koha saavutanud austerlase Lukas Haageniga (267,0 p) 6,7 punkti.

Juunioride maailmameistriks tuli kolmandat korda järjest austerlane Stephan Embacher, kes sai esimeses voorus 98-meetrise lennu eest 148,2 punkti ja teises voorus 98,5-meetrise lennu eest 148,3 punkti. Embacher on oma karjääris teeninud juunioride maailmameistrivõistlustelt kokku kaheksa medalit, seitse neist säravad kuldselt.

Embacher teenis kokkuvõttes 296,5 punkti, hõbeda sai poolakas Kacper Tomasiak (287,3 p) ja pronksi ameeriklane Jason Colby (276,0 p).

Andero Kapp sai disklahvi, mille põhjenduseks oli hüppekombinesooni manipuleerimine.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

20:44

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

20:20

VAATA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus Uuendatud

20:11

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

19:46

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar loodab võiduseeriat jätkata USA vastu Uuendatud

19:43

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

19:06

Qarabag teenis saalijalgpalli meistriliiga veerandfinaalis esimese võidu

18:32

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

17:58

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

17:29

Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

17:04

Malõgina teenis edasipääsu nii üksi kui ka paaris Uuendatud

laskesuusatamine

19:43

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

03.03

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

02.03

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

jäähoki

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

freestyle suusatamine

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

kahevõistlus

12:16

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

suusatamine

10:56

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

03.03

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

03.03

Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

kiiruisutamine

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

20.02

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

19.02

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

suusahüpped

20:44

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

20:11

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene

28.02

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

iluuisutamine

20:20

VAATA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus Uuendatud

17:58

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

mäesuusatamine

02.03

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

01.03

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

28.02

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

jääkeegel

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

lumelauasõit

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

15.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo