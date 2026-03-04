Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

Milano Cortina mängudel oma esimese olümpiamedali võitnud Šveitsi suusataja Nadine Fähndrich lõpetab käimasoleva hooaja järel karjääri.

Vaid 30-aastaselt erru minev Fähndrich on olnud sel kümnendil üks maailma paremaid sprintereid, lõpetades kolmel korral MK-sarja sprindiarvestuse teisena.

Ta on saanud kuus individuaalset ja ühe paarissprindi MK-etapivõidu, neist seni viimase mullu märtsis Tallinna Lauluväljakul peetud võistlusel.

Varem maailmameistrivõistlustelt ühe hõbeda ja kaks pronksi võitnud Fähndrich tuli koos Nadja Käliniga äsja lõppenud taliolümpial paarissprindis teiseks.

Lisaks Fähndrichile jätavavad tituleeritud naissuusatajatest tänavuse hooaja järel tippspordiga hüvasti ka näiteks ameeriklanna Jessie Diggins ja soomlanna Krista Pärmäkoski.