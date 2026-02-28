X!

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

Suusahüpped
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: EXPA/JFK Feichter
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Artti Aigro tegi esimesel olümpiamängude järgsel MK-etapil soliidse võistluse, kui pälvis Austrias Kulmi lennumäel 17. koha.

Aigro Aigro maandus esimesel hüppel 198 meetri kaugusele ning pääses 180,1 punktiga 18. mehena ka teise hüppevooru. Teisel hüppel sooritas eestlane 197,5-meetrise õhulennu, millega teenis lisaks 181,9 punkti. Teise hüppega kerkis ta koha võrra ning teenis kokkuvõttes 362,0 punktiga 17. koha.

Tegemist on Aigro MK-hooaja paremuselt kolmanda tulemusega. "Ma olen rahul sellise esimese võistlusega MK-etapil peale vigastust. Esimesed hüpped lihtsad ei olnud vaimse poole pealt, aga [laupäeval] kukkus asi palju paremini välja. 20 seas lõpetada on kindlasti tulemus, mis pakub rahulolu," sõnas eestlane pärast võistlust. "Ilm soosiv ei olnud, päris vähe hüppeid oli üle 200 meetri lennumäe kohta."

Enne Milano Cortina olümpiamänge viimased neli MK-etappi võitnud ja jaanuaris maailmameistriks tulnud sloveen Domen Prevc teenis järjekordse võidu, kui kogus 213,5 ja 228,5 meetri pikkuste hüpetega 433,0 punkti.

Talle järgnes neli austerlast, Stephan Embacher jäi Prevcist vaid 1,1 punkti kaugusele (431,9 p), esikolmikusse mahtus veel Jonas Schuster (401,1 p). Daniel Tschofenig (392,7 p) sai neljanda koha ja Maximilian Ortner (386,5 p) viienda.

Pühapäeval peetakse Kulmi lennumäel veel üks võistlus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

