Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

Esimeses setis tegid mõlemad algul ühe murde, aga seisult 2:3 võitis Malõgina neli geimi järjest, nende hulgas ka kaks murret. Sealjuures tegi tšehhitar seti viimases geimis neli topeltviga, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis suutis Malõgina seisul 1:2 murde tagasi saada. Edaspidi enam murdeid polnud, aga geimid olid väga pikad. Seisul 4:4 päästis Malõgina kaks murdepalli, aga kõige pingelisem oli järgmine geim, kus Samsonil oli kasutada neli geimpalli, aga siis teenis Malõgina murdepalli, mis oli ka matšpalli. Siiski võitis geimi Samson, aga 6:5 seisul oli Malõginal veel parem šanss, sest ta juhtis vastase servil 40:15 ja omas hiljem üht matšpalli veel.

Ka tie-break'is ei olnud Malõgina veel murtud, sest ta läks taas ette 4:0. Aga ta enam tie-break'is punkte ei saanud ja pärast 4:7 allajäämist ei olnud ta enam vaimselt valmis otsustavas setis vastu hakkama.

Poolfinaali jõudmisega kerkib Malõgina WTA edetabelis karjääri kõrgeimale 306. kohale.