X!

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Igor Pissarev
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina jäi Slovakkias Trnavas toimuval ITF-i W75 kategooria turniiril poolfinaalis 6:3, 6:7, 1:6 alla 17-aastasele Laura Samsonile (WTA 213.)

Esimeses setis tegid mõlemad algul ühe murde, aga seisult 2:3 võitis Malõgina neli geimi järjest, nende hulgas ka kaks murret. Sealjuures tegi tšehhitar seti viimases geimis neli topeltviga, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis suutis Malõgina seisul 1:2 murde tagasi saada. Edaspidi enam murdeid polnud, aga geimid olid väga pikad. Seisul 4:4 päästis Malõgina kaks murdepalli, aga kõige pingelisem oli järgmine geim, kus Samsonil oli kasutada neli geimpalli, aga siis teenis Malõgina murdepalli, mis oli ka matšpalli. Siiski võitis geimi Samson, aga 6:5 seisul oli Malõginal veel parem šanss, sest ta juhtis vastase servil 40:15 ja omas hiljem üht matšpalli veel.

Ka tie-break'is ei olnud Malõgina veel murtud, sest ta läks taas ette 4:0. Aga ta enam tie-break'is punkte ei saanud ja pärast 4:7 allajäämist ei olnud ta enam vaimselt valmis otsustavas setis vastu hakkama.

Poolfinaali jõudmisega kerkib Malõgina WTA edetabelis karjääri kõrgeimale 306. kohale.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

15:45

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

27.02

Seeman pääses eksootilises paigas paarismängu finaali

27.02

Finaali jõudnud Medvedevil on võimalik lõpetada kurioosne võiduseeria

27.02

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

26.02

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

26.02

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

26.02

Teisena asetatud Glinka kaotas teises ringis

25.02

Ruud sai Mehhikos kannatlikult mänginud hiinlaselt üllatuskaotuse

25.02

Glinka alistas Šveitsis Challengeri turniiril kohaliku tulevikumehe

25.02

Pingelise võiduga edasi pääsenud Malõgina kohtub paarismängu paarilisega

25.02

Lajal liikus Prantsusmaal kindla võiduga edasi

24.02

Elena Malõgina pääses Trnavas põhiturniirile

24.02

Pärnu rannatennise ITF-i turniiridel jäid esikohad Eestisse

24.02

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

22.02

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:21

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

16:46

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

16:18

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

15:45

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

15:09

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

14:45

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

14:04

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

13:28

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

12:57

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

12:27

Superkarikafinaali võitja selgub täismaja ees

11:55

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

11:09

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

10:31

Aston Villa mõõn jätkus kaotusega tabeli viimase vastu

09:49

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

09:15

Ussõk kaitseb Giza püramiidide kõrval tiitlit kikkpoksija vastu

08:36

Thunder murdis tuliseks kiskunud mängus Nuggetsi lisaajal

08:10

Vetkal ja Dordrecht loovutasid tähtsas heitluses punkte

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

ETV spordisaade, 27. veebruar

loetumad

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

09:49

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

27.02

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

27.02

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo