Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

Eesti tennisist Elena Malõgina (WTA 351.) alistas kaks vastast ja pääses Slovakkias Trnavas toimuval W75 kategooria ITF-i turniiril kaheksa parema hulka.

25-aastane Malõgina alistas avaringis viienda paigutusega Bulgaaria esindaja Elizara Yaneva (WTA 245.) 6:2, 5:7, 6:4. Võidu vormistamiseks kulus tal pea kaks ja pool tundi.

Teises ringis alistas Malõgina ka maailma edetabelis 439. kohta hoidva briti tennisisti Alicia Dudeney 6:4, 6:3.

Malõgina alustas küll pallingugeimi kaotamisega, aga murdis seejärel avasetis kahel korral ja teises setis veel korra vastase servi.

Neljapäeval mängivad Malõgina ja Dudeney ka koos paari. Veerandfinaalis minnakse vastamisi tšehhitaride Aneta Kucmova ja Aneta Laboutkovaga.