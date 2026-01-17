X!

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Tennisist Elena Malõgina ja tema paarilina Alicia Dudeney alistasid Manchesteris toimunud W50 kategooria ITF-i turniiril paarismängus võidu, kui alistasid finaalis esipaari.

25-aastane Malõgina ja temast kolm aastat noorem Dudeney kaotasid avaseti Emily Appletonile ja Weronika Falkowskale lausa 1:6. Eestlanna ja britt võitsid kohtumise esimese geimi, aga kaotasid siis järgmised üheksa ning jäid teises setis 0:3 kaotusseisu, aga suutsid toibuda.

Teine sett läks lõppmängu, kus Appletonil ja Falkowskal oli seisul 6:5 matšpall, aga Malõgina ja Dudeney suutsid selle tõrjuda ning 8:6 võiduga kohtumise kiirele lõppmängule viia.

Seal läksid Malõgina ja Dudeney seisult 3:3 kolme järjestikuse punktiga juhtima, aga vastased jõudsid 7:7 viigini. Seejärel skoorisid Malõgina ja Dudeney taas kolm punkti järjest ning realiseerisid koledast algusest hoolimata 1:6, 7:6 (6), 10:7 võidu.

Malõgina jaoks oli see karjääri 13. ITF-i paarismänguturniiri võit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

12:18

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

11:08

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

15.01

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

15.01

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

14.01

Glinka langes Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

12.01

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

12.01

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

10.01

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

12:18

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

11:08

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

10:40

TÄNA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb?

10:11

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

09:37

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

09:00

TÄNA OTSE | Teatesõidus säranud Eesti mehed lähevad rajale sprindisõidus

08:30

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

16.01

ETV spordisaade, 16. jaanuar

16.01

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

loetumad

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

16.01

Leedu paar jäi rütmitantsus esimesena väikese medalita Uuendatud

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse

09:00

TÄNA OTSE | Teatesõidus säranud Eesti mehed lähevad rajale sprindisõidus

15.01

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks

08:30

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo