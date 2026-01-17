Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

Tennisist Elena Malõgina ja tema paarilina Alicia Dudeney alistasid Manchesteris toimunud W50 kategooria ITF-i turniiril paarismängus võidu, kui alistasid finaalis esipaari.

25-aastane Malõgina ja temast kolm aastat noorem Dudeney kaotasid avaseti Emily Appletonile ja Weronika Falkowskale lausa 1:6. Eestlanna ja britt võitsid kohtumise esimese geimi, aga kaotasid siis järgmised üheksa ning jäid teises setis 0:3 kaotusseisu, aga suutsid toibuda.

Teine sett läks lõppmängu, kus Appletonil ja Falkowskal oli seisul 6:5 matšpall, aga Malõgina ja Dudeney suutsid selle tõrjuda ning 8:6 võiduga kohtumise kiirele lõppmängule viia.

Seal läksid Malõgina ja Dudeney seisult 3:3 kolme järjestikuse punktiga juhtima, aga vastased jõudsid 7:7 viigini. Seejärel skoorisid Malõgina ja Dudeney taas kolm punkti järjest ning realiseerisid koledast algusest hoolimata 1:6, 7:6 (6), 10:7 võidu.

Malõgina jaoks oli see karjääri 13. ITF-i paarismänguturniiri võit.