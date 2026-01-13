Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

Toyota Hiluxeid kasutav Energylandia tiim tegi Dakari ralli üheksandal katsel (Wadi Ad Dawasir - Bisha; 410 km) suurepärase tulemuse, kui pälvis Goczali perekonna toel kaksikvõidu. Tiitlikaitsja Nasser Al-Attiyah eksis ära ja langes kolmandaks.

21-aastane Eryk Goczal läbis koos 19 aastat vanema kaardilugeja Szymon Gospodarczykuga katse ajaga 3:46.42, millega edestas oma onu Michal Goczali seitsme minuti ja 45 sekundiga. Kolmanda koha sai Toyota Gazoo Racingu eest sõitev austraallane Toby Price (+11.36).

Poolakad alustasid stardirivi lõpust, mis andis neile keeruliseks katseks klaarima sõidujoone. Nagu tulemusest näha, tuli see vägagi kasuks.

Mitmed favoriidid kaotasid kõrbes ohtralt aega, üldliider ning viiekordne võitja Al-Attiyah (Dacia Sandriders) eksis ära ning langes üldarvestuses esikohalt kolmandaks (+1.10). Liidriks kerkis katsele neljandalt kohalt vastu läinud hispaanlane Nani Roma (Ford Racing), kuid vahed on väga väikesed: legendaarne Carlos Sainz kaotab tiimikaaslasele vaid 57 sekundiga, Al-Attiyah talle omakorda 13 sekundiga.

Kui poolakad suutsid Toyota masinate eelised ära kasutada, siis paljudel teistel nii hästi ei läinud. Neljanda katse järel esikohale kerkinud Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) kaotas katsel üle 25 minuti ning langes üldarvestuses neljandaks (+6.13).

Rootslane Mattias Ekström (Ford Racing) ja Sebastian Loeb (Dacia Sandriders) kaotasid üle poole tunni ning jätkavad üldarvestuses vastavald viiendal (+11.19) ja kuuendal kohal (+21.06).

Kolmapäeval läbitakse 421 kilomeetri pikkune teekond Bivouaci laagrist Bisha linna.