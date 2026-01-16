X!

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

Autoralli
Nasser Al-Attiyah
Nasser Al-Attiyah Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Dakari ralli eelviimase, 12. etapi (Al-Henakiyah - Yanbu; 310 km) võitis autode klassis üldliider Nasser Al-Attiyah (Dacia), kes astus nõnda ka oma kuuenda tiitli lävele.

55-aastasele Katari motospordikuulsusele on see Dakari rallilt 50. etapivõiduks, millega ta jõudis samale pulgale Ari Vataneni ja 14-kordse võitja Stephane Peterhanseliga.

Al-Attiyahi lähim jälitaja Nani Roma lõhkus auto vedrustuse ning kaotas seitse ja pool minutit, Katari sõitja järel sai 12. etapil teise koha ameeriklane Mitch Guthrie (+1.04). Üldkokkuvõttes on Al-Attiyahi edu hispaanlase ees nüüd 16 minutit. Viimasel võistluspäeval sõidetakse 105-kilomeetrine katse.

"Etapivõit ja selline edu on suurepärane," kommenteeris Al-Attiyah. "Sellisel päeval võid kõik kaotada, aga tegime head tööd. Üks päev minna - peame jääma keskendunuks."

Mootorrataste klassis vahetus taas liider, kui ameeriklane Ricky Brabec (Honda) edestas argentiinlast Luciani Benavidet (KTM) ligi nelja minutiga. Kokkuvõttes on Brabeci edu viimase katse eel nüüd 3.20.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

20:47

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

15:14

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

15.01

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

13.01

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12.01

Al-Attiyah säilitas eksimusest hoolimata liidripositsiooni

09.01

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

08.01

Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

07.01

Otepää võõrustab taas rahvarallit

07.01

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

07.01

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

06.01

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

05.01

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

05.01

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

04.01

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

04.01

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

sport.err.ee uudised

20:47

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

19:50

VAATA OTSE | Tiitlikaitsja Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt Uuendatud

19:44

Luik sai kuulsal mäel MK-kogemusi: siinsed nõlvad on hullumeelsed

19:20

Hollandi jalgpallikoondis täiendas MM-i eel taustajõude ründelegendiga

18:57

Leedu paar jäi rütmitantsus esimesena väikese medalita Uuendatud

18:22

Eesti käsipalliklubid jagavad nädalavahetusel Balti liigas topeltpunkte

17:47

Vaštšuki koduklubi sai Kuveidis kindla kaotuse

17:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

17:25

Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

16:47

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

16:07

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

15:39

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

15:14

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

14:36

Eestis toimuv noormeeste U-17 EM-finaalturniir ootab vabatahtlikke

14:04

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13:50

Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

13:12

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

12:40

Poom viskas taas korralikult punkte, aga ülikooli kehv seeria jätkub

12:17

Inter ja Milan teenisid kolm punkti, Napoli viigistas taas

11:41

Higgins võitis raskest seisust valitsevat maailmameistrit, edasi ka Trump

loetumad

16:47

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

19:50

VAATA OTSE | Tiitlikaitsja Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt Uuendatud

17:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

15.01

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla Uuendatud

15.01

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

10:01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

18:57

Leedu paar jäi rütmitantsus esimesena väikese medalita Uuendatud

15.01

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

15.01

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo