Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

Dakari ralli eelviimase, 12. etapi (Al-Henakiyah - Yanbu; 310 km) võitis autode klassis üldliider Nasser Al-Attiyah (Dacia), kes astus nõnda ka oma kuuenda tiitli lävele.

55-aastasele Katari motospordikuulsusele on see Dakari rallilt 50. etapivõiduks, millega ta jõudis samale pulgale Ari Vataneni ja 14-kordse võitja Stephane Peterhanseliga.

Al-Attiyahi lähim jälitaja Nani Roma lõhkus auto vedrustuse ning kaotas seitse ja pool minutit, Katari sõitja järel sai 12. etapil teise koha ameeriklane Mitch Guthrie (+1.04). Üldkokkuvõttes on Al-Attiyahi edu hispaanlase ees nüüd 16 minutit. Viimasel võistluspäeval sõidetakse 105-kilomeetrine katse.

"Etapivõit ja selline edu on suurepärane," kommenteeris Al-Attiyah. "Sellisel päeval võid kõik kaotada, aga tegime head tööd. Üks päev minna - peame jääma keskendunuks."

Mootorrataste klassis vahetus taas liider, kui ameeriklane Ricky Brabec (Honda) edestas argentiinlast Luciani Benavidet (KTM) ligi nelja minutiga. Kokkuvõttes on Brabeci edu viimase katse eel nüüd 3.20.