Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele
Dakari ralli eelviimase, 12. etapi (Al-Henakiyah - Yanbu; 310 km) võitis autode klassis üldliider Nasser Al-Attiyah (Dacia), kes astus nõnda ka oma kuuenda tiitli lävele.
55-aastasele Katari motospordikuulsusele on see Dakari rallilt 50. etapivõiduks, millega ta jõudis samale pulgale Ari Vataneni ja 14-kordse võitja Stephane Peterhanseliga.
Al-Attiyahi lähim jälitaja Nani Roma lõhkus auto vedrustuse ning kaotas seitse ja pool minutit, Katari sõitja järel sai 12. etapil teise koha ameeriklane Mitch Guthrie (+1.04). Üldkokkuvõttes on Al-Attiyahi edu hispaanlase ees nüüd 16 minutit. Viimasel võistluspäeval sõidetakse 105-kilomeetrine katse.
"Etapivõit ja selline edu on suurepärane," kommenteeris Al-Attiyah. "Sellisel päeval võid kõik kaotada, aga tegime head tööd. Üks päev minna - peame jääma keskendunuks."
Mootorrataste klassis vahetus taas liider, kui ameeriklane Ricky Brabec (Honda) edestas argentiinlast Luciani Benavidet (KTM) ligi nelja minutiga. Kokkuvõttes on Brabeci edu viimase katse eel nüüd 3.20.
Toimetaja: Anders Nõmm