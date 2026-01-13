Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

Eesti meeste käsipalli meistriliiga naaseb pärast koondise- ja jõulupausi kolmapäeval, kui kavas on kolm kohtumist. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi eest jookseb väljakule hooaega Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas alustanud David Mamporia.

Kolmapäeva ühes oodatuimas kohtumises lähevad Kalevi Spordihallis vastamisi Mistra ja HC Kehra. Eelmisel kevadel mõneti üllatuslikult pronksiseerias Horizoni meestele alla jäänud Mistra on sel hooajal mõlemad omavahelised kohtumised võitnud. Kodupubliku ees alistati vastased 32:28 ning võõrsil 28:27.

Kehra koosseisus on kolmapäeval erilise tähelepanu all David Mamporia, kes mängis hooaja esimeses pooles Saksamaa tugevuselt kolmandas Bundesligas, kuid naasis jõulupausi ajal Eestisse ning liitus kodulinna klubiga.

"Pärast treenerivahetust ei olnud ma rahul oma rolliga klubis ja lõpetasin omal soovil kuni 2027. aasta suveni kehtinud lepingu," selgitas Mamporia. "Mul oli Eestist laual kaks konkreetset pakkumist, kuid lõpuks otsustasin siiski kodulinna naasta."

Mamporia sõnul on naasmine Eestisse teadlik risk, kuid eesmärk on mängunälga kustutada. "Tahan isiklikult lihtsalt mängida ja vaadata, kas ja mis värvi medal lõpuks kaela tuleb. Samal ajal käib juba töö selle nimel, et suvel loodetavasti mõnes välisriigis järgmist hooaja ettevalmistust alustada;" sõnas ta.

Viljandi HC võõrustab kolmapäeval SK Tapa/Team Kaitseväge. Meeskonnad on sel hooajal juba kahel korral kohtunud ning mõlemal puhul on võidu noppinud Viljandi – kodus kindlalt 34:23 ning võõrsil napilt 29:27. Tabelis paiknevad viljandlased kaheksa punktiga neljandal real, Tapa meeskond on viie punktiga viies.

Põlvas lähevad vastamisi Serviti ja HC Viimsi/Alexela. Senistes omavahelistes mängudes on Serviti olnud kindlalt parem ning ka sel korral lähevad lõunaeestlased vastasseisu favoriidina. Serviti hoiab 15 punktiga meistriliiga tabeli esikohta koos Mistraga, Viimsi on seni kogunud ühe punkti.