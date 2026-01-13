X!

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

Käsipall
David Mamporia
David Mamporia Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar
Käsipall

Eesti meeste käsipalli meistriliiga naaseb pärast koondise- ja jõulupausi kolmapäeval, kui kavas on kolm kohtumist. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi eest jookseb väljakule hooaega Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas alustanud David Mamporia.

Kolmapäeva ühes oodatuimas kohtumises lähevad Kalevi Spordihallis vastamisi Mistra ja HC Kehra. Eelmisel kevadel mõneti üllatuslikult pronksiseerias Horizoni meestele alla jäänud Mistra on sel hooajal mõlemad omavahelised kohtumised võitnud. Kodupubliku ees alistati vastased 32:28 ning võõrsil 28:27.

Kehra koosseisus on kolmapäeval erilise tähelepanu all David Mamporia, kes mängis hooaja esimeses pooles Saksamaa tugevuselt kolmandas Bundesligas, kuid naasis jõulupausi ajal Eestisse ning liitus kodulinna klubiga.

"Pärast treenerivahetust ei olnud ma rahul oma rolliga klubis ja lõpetasin omal soovil kuni 2027. aasta suveni kehtinud lepingu," selgitas Mamporia. "Mul oli Eestist laual kaks konkreetset pakkumist, kuid lõpuks otsustasin siiski kodulinna naasta."

Mamporia sõnul on naasmine Eestisse teadlik risk, kuid eesmärk on mängunälga kustutada. "Tahan isiklikult lihtsalt mängida ja vaadata, kas ja mis värvi medal lõpuks kaela tuleb. Samal ajal käib juba töö selle nimel, et suvel loodetavasti mõnes välisriigis järgmist hooaja ettevalmistust alustada;" sõnas ta.

Viljandi HC võõrustab kolmapäeval SK Tapa/Team Kaitseväge. Meeskonnad on sel hooajal juba kahel korral kohtunud ning mõlemal puhul on võidu noppinud Viljandi – kodus kindlalt 34:23 ning võõrsil napilt 29:27. Tabelis paiknevad viljandlased kaheksa punktiga neljandal real, Tapa meeskond on viie punktiga viies.

Põlvas lähevad vastamisi Serviti ja HC Viimsi/Alexela. Senistes omavahelistes mängudes on Serviti olnud kindlalt parem ning ka sel korral lähevad lõunaeestlased vastasseisu favoriidina. Serviti hoiab 15 punktiga meistriliiga tabeli esikohta koos Mistraga, Viimsi on seni kogunud ühe punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

11:51

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10.01

Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

10.01

Käsipalliliidu juhatuse liige: keegi ei taha mängu ära jätta

10.01

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

07.01

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

06.01

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

02.01

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

02.01

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

24.12

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

21.12

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:56

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

15:23

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

14:12

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13:37

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12:59

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

12:24

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

11:51

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

11:09

PSG sai naabrilt karikavõistlustel üllatuskaotuse

11:00

KUULA | "Võimla" kaardistas olümpiakoondise hetkeseisu Uuendatud

10:27

Gouram käis Hertha esindusmeeskonna eest platsil

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

09:11

Eesti vibulaskurid naasid Balti sisemeistrivõistlustelt medalitega

08:38

Jõesaare soliidne mäng ei päästnud Bosnat kaotusest

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

loetumad

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

12.01

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

12.01

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

12.01

Alonso ja Reali teed läksid lahku

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo