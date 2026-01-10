X!

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

Tennis
Arina Sabalenka.
Arina Sabalenka. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka jõudis Brisbane'is toimuval WTA 500 taseme turniiril finaali kolmandat aastat järjest.

Sabalenka kohtus nelja parema seas 11. asetatud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 20.) ja alistas vastase poolteist tundi kestnud mängu järel 6:3, 6:4.

Valgevenelanna raiskas viimases geimis kolm matšpalli ja seisis silmitsi murdepalliga enne, kui tal õnnestus seis uuesti enda kasuks pöörata ja võita neljandalt matšpallilt.

Sabalenka ei ole teel finaali kaotanud ühtegi setti. Pühapäevases finaalis on tema vastaseks 16. paigutusega ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 26.), kes lülitas 6:0, 6:3 võiduga konkurentsist välja neljandana asetatud Jessica Pegula (WTA 6.).

Maailma esireket alistas mullu Brisbane'i turniiri finaalis venelanna Polina Kudermetova, aasta varem kaotas ta esikohamatšis Kasahstani esindajale Jelena Rõbakinale.

Toimetaja: Henrik Laever

