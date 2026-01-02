Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

Argentina alistas Hispaania ootamatult kindlalt 3:0. Esimesena olid vastamisi mehed, Sebastian Baez (ATP 45.) oli Jaume Munarist (ATP 33.) parem 6:4, 6:4. Seejärel peeti naiste mäng, kus Solana Sierra (WTA 66.) alistas 6:4, 5:7, 6:0 Jessica Bouzas Maneiro (WTA 41.).

Segapaarismängus said Maria Lourdes Carle ja Guido Andreozzi 7:6 (6), 6:2 jagu Yvonne Cavalle-Reimersist ja Inigo Cervantesest.

Argentina ja Hispaania kuuluvad A-alagruppi, kus lisaks neile on ka tiitlikaitsja USA. Perthis mängivad veel ka C- ja E-alagrupp. C-alagruppi kuuluvad Itaalia, Prantsusmaa ja Šveits ning E-alagruppi Suurbritannia, Kreeka ja Jaapan. Avapäeval peavad enda matši ka Kreeka ja Jaapan.

B-, D- ja F-alagrupp mängivad Sydneys. B-alagrupi moodustavad Kanada, Belgia ja Hiina, D-alagrupis on Austraalia, Tšehhi ja Norra ning F-alagruppi kuuluvad Saksamaa, Poola ja Holland.