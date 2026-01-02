X!

Sakkari ja Tsitsipas tõid Kreekale võidu Jaapani üle

Tennis
Maria Sakkari
Maria Sakkari Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Uus tennisehooaeg algas Austraalias segavõistkondade turniiriga United Cup, kus Kreeka koondis kindlustas Perthis üksikmängudega võidu Jaapani üle.

Esmalt alistas Maria Sakkari (WTA 52.) kindlalt 6:4, 6:2 endise maailma esireketi, neljakordse slämmivõitja Naomi Osaka (WTA 16.) ning seejärel kindlustas Kreekale üldvõidu Stefanos Tsitsipas (ATP 36.), olles 6:3, 6:4 parem Shintaro Mochizukist (ATP 99.).

Paarismängus on Sakkari ja Tsitsipas vastamisi Nao Hibino ja Yasutaka Uchiyamaga.

Järgmisena mängib Jaapan E-alagrupis Suurbritanniaga, päev hiljem kohtub Suurbritanniaga Kreeka.

Perthis mängivad veel ka A- ja C-alagrupp. A-alagruppi kuuluvad Argentina, Hispaania ja tiitlikaitsja USA, avamatšis sai Argentina mängudega 3:0 võidu Hispaania üle. C-alagruppi kuuluvad Itaalia, Prantsusmaa ja Šveits.

B-, D- ja F-alagrupp mängivad Sydneys. B-alagrupi moodustavad Kanada, Belgia ja Hiina, D-alagrupis on Austraalia, Tšehhi ja Norra ning F-alagruppi kuuluvad Saksamaa, Poola ja Holland.

Toimetaja: Maarja Värv

Kaimar Vagul diskvalifitseeriti Garmisch-Partenkirchenis

