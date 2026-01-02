Sakkari ja Tsitsipas tõid Kreekale võidu Jaapani üle
Uus tennisehooaeg algas Austraalias segavõistkondade turniiriga United Cup, kus Kreeka koondis kindlustas Perthis üksikmängudega võidu Jaapani üle.
Esmalt alistas Maria Sakkari (WTA 52.) kindlalt 6:4, 6:2 endise maailma esireketi, neljakordse slämmivõitja Naomi Osaka (WTA 16.) ning seejärel kindlustas Kreekale üldvõidu Stefanos Tsitsipas (ATP 36.), olles 6:3, 6:4 parem Shintaro Mochizukist (ATP 99.).
Paarismängus on Sakkari ja Tsitsipas vastamisi Nao Hibino ja Yasutaka Uchiyamaga.
Järgmisena mängib Jaapan E-alagrupis Suurbritanniaga, päev hiljem kohtub Suurbritanniaga Kreeka.
Perthis mängivad veel ka A- ja C-alagrupp. A-alagruppi kuuluvad Argentina, Hispaania ja tiitlikaitsja USA, avamatšis sai Argentina mängudega 3:0 võidu Hispaania üle. C-alagruppi kuuluvad Itaalia, Prantsusmaa ja Šveits.
B-, D- ja F-alagrupp mängivad Sydneys. B-alagrupi moodustavad Kanada, Belgia ja Hiina, D-alagrupis on Austraalia, Tšehhi ja Norra ning F-alagruppi kuuluvad Saksamaa, Poola ja Holland.
Toimetaja: Maarja Värv