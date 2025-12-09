X!

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

Ujumine
Foto: Kuvatõmmis
Ujumine

Lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel Poolas Lublinis võitsid Ralf Tribuntsov ja Eneli Jefimova eelmise nädala lõpus kuldmedali viieminutilise vahega. Tribuntsov tuli Euroopa meistriks 50 meetri selili- ja Jefimova 50 meetri rinnuliujumises.

Tribuntsov naasis neli aastat kestnud võistluspausi järel tippsporti 2022. aasta lõpus, kuid rääkis toona, et tõenäoliselt ta rahvusvahelisel tasemel enam medalitele ei jõua ja pole seetõttu kindel, kas tippspordi juurde naasmine ikka teoks saab. Tagasituleku põhjustas omamoodi kihlvedu Martti Aljandi ja teiste vanema generatsiooni ujujatega.

"Sellist comeback'i ma ei osanud tõesti oodata," tõdes Tribuntsov teisipäeval "Ringvaates" rääkides. "Kõik sai alguse kerge kihlveoga, mis me Marttiga tegime, sealt tuli esimene Eesti rekord, siis tuli juba Toni [ujumiskoondise peatreener Toni Meijel] minu juurde ja ütles, et proovime. Enda peas mõtlesin alati, et kus minust võiks kasu olla, on teateujumised. Meil on selline kõva naine nagu Eneli olemas, kui ma teeks selili, meil on Daniel Zaitsev olemas - minu suur unistus on kunagi teatega Eestile medal tuua."

Toona naasis Tribuntsov Kohtla-Järvel pärast kolm kuud kestnud treeninguid 50 m seliliujumise uue Eesti rekordiga 23,53. Poolas Lublinis eelmisel nädalal poolfinaalis ujutud uus tippmark on ligi sekundi võrra parem, 22,63.

"Päris uskumatu: hiline areng!" tõdes nüüd 31-aastane Tribuntsov. "See on oluline, spordis on vaimne tugevus vaat et vahel olulisem kui füüsiline. 20-aastaselt ma olin võib-olla tugev, aga mul puudus kindlasti vaimne tugevus. Keskendusin muudele asjadele. Praegu on ujumine number üks, tahangi olla sportlane ja armastan seda, mida ma teen," kinnitas ta.

Jefimova hüppas basseini loetud minutid pärast Tribuntsovi kullavõitu ning kuigi ta ujumist ei näinud, teadis ta enda finaali eel, et Eestil on nüüd ka meeste seas üks Euroopa meister olemas. "Mul tuli kananahk, uskumatu: ma teen väga palju nalja tema üle, et meil on nii suur vanusevahe, aga niimoodi paneme koos. Olin korraks õnnelik ja mõtlesin siis kohe, et lähen nüüd oma tööd tegema," meenutas Jefimova oma kullavõidule eelnenud hetki.

Jefimova juhendajaks oli pikka aega Henry Hein, kes võitis tänu hoolealuse edule kahel korral ka Eesti aasta treeneri tiitli. Sügisest tudeerib pärast jõule 19. sünnipäeva tähistav Jefimova Põhja-Carolina osariigi ülikoolis, kus tema treeneriks on Stefani Wendelschaefer.

"Mulle väga meeldib. Natuke kartsin, kuidas seal kõik olema hakkab; uus keel, uued inimesed, uus keskkond - kõik on uus. Aga olen väga rahul, kuidas selle kõigega olen hakkama saanud. Päris palju räägiti, miks ta läheb, äkki ei oleks vaja minna - mina tahtsin näidata, et oli vaja küll minna. Tahtsin ka iseendale tõestada, et tegin õige valiku," sõnas Jefimova.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid

06.12

Nii Tribuntsov kui Jefimova võitsid EM-il poolfinaali Eesti rekordiga

06.12

Jefimova oli eelujumistes taas kiireim, edasi pääses ka Salu

06.12

Uus Eesti rekord viis Tribuntsovi poolfinaali, Zaitsev ja Zirk samuti edasi

05.12

Kuulpak püstitas EM-debüüdil juunioride Eesti rekordi

05.12

Hein: 100 m maailmarekord võiks olla esimene, mille Eneli varsti kätte saab

04.12

Jefimova pikal distantsil EM-finaali ei pääsenud

04.12

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

04.12

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

03.12

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

sport.err.ee uudised

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

09.12

Lehis: teadsime, et ei saa kolmekesi ära väsida ega vahetustega mängida

09.12

Tass läheb operatsioonile ja ei saa ilmselt koondist valikmängudes aidata

09.12

Enden raamatust: siin on lood, mis võiksid olla huvitavad ka tavalugejale

09.12

Politsei kahtlustab treenerit lapse sugulises väärkohtlemises

09.12

Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

09.12

Rikberg enne euromängu Herrschingiga: rünnakul on neil võimu ja kõrgust

09.12

Surve all Alonso: jalgpallis võib kõik väga kiiresti muutuda

09.12

Pokk oli Poolas omade resultatiivseim, Sepp hiilgas USA-s kolmikduubliga

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo