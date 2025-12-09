Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

Tribuntsov naasis neli aastat kestnud võistluspausi järel tippsporti 2022. aasta lõpus, kuid rääkis toona, et tõenäoliselt ta rahvusvahelisel tasemel enam medalitele ei jõua ja pole seetõttu kindel, kas tippspordi juurde naasmine ikka teoks saab. Tagasituleku põhjustas omamoodi kihlvedu Martti Aljandi ja teiste vanema generatsiooni ujujatega.

"Sellist comeback'i ma ei osanud tõesti oodata," tõdes Tribuntsov teisipäeval "Ringvaates" rääkides. "Kõik sai alguse kerge kihlveoga, mis me Marttiga tegime, sealt tuli esimene Eesti rekord, siis tuli juba Toni [ujumiskoondise peatreener Toni Meijel] minu juurde ja ütles, et proovime. Enda peas mõtlesin alati, et kus minust võiks kasu olla, on teateujumised. Meil on selline kõva naine nagu Eneli olemas, kui ma teeks selili, meil on Daniel Zaitsev olemas - minu suur unistus on kunagi teatega Eestile medal tuua."

Toona naasis Tribuntsov Kohtla-Järvel pärast kolm kuud kestnud treeninguid 50 m seliliujumise uue Eesti rekordiga 23,53. Poolas Lublinis eelmisel nädalal poolfinaalis ujutud uus tippmark on ligi sekundi võrra parem, 22,63.

"Päris uskumatu: hiline areng!" tõdes nüüd 31-aastane Tribuntsov. "See on oluline, spordis on vaimne tugevus vaat et vahel olulisem kui füüsiline. 20-aastaselt ma olin võib-olla tugev, aga mul puudus kindlasti vaimne tugevus. Keskendusin muudele asjadele. Praegu on ujumine number üks, tahangi olla sportlane ja armastan seda, mida ma teen," kinnitas ta.

Jefimova hüppas basseini loetud minutid pärast Tribuntsovi kullavõitu ning kuigi ta ujumist ei näinud, teadis ta enda finaali eel, et Eestil on nüüd ka meeste seas üks Euroopa meister olemas. "Mul tuli kananahk, uskumatu: ma teen väga palju nalja tema üle, et meil on nii suur vanusevahe, aga niimoodi paneme koos. Olin korraks õnnelik ja mõtlesin siis kohe, et lähen nüüd oma tööd tegema," meenutas Jefimova oma kullavõidule eelnenud hetki.

Jefimova juhendajaks oli pikka aega Henry Hein, kes võitis tänu hoolealuse edule kahel korral ka Eesti aasta treeneri tiitli. Sügisest tudeerib pärast jõule 19. sünnipäeva tähistav Jefimova Põhja-Carolina osariigi ülikoolis, kus tema treeneriks on Stefani Wendelschaefer.

"Mulle väga meeldib. Natuke kartsin, kuidas seal kõik olema hakkab; uus keel, uued inimesed, uus keskkond - kõik on uus. Aga olen väga rahul, kuidas selle kõigega olen hakkama saanud. Päris palju räägiti, miks ta läheb, äkki ei oleks vaja minna - mina tahtsin näidata, et oli vaja küll minna. Tahtsin ka iseendale tõestada, et tegin õige valiku," sõnas Jefimova.