Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

Tere Henry ja palju õnne! Kõigepealt klassikaline küsimus, mis tunne oli sul seda vaadata, millega Eneli seekord EM-il hakkama sai?

Ütleme nii, et Eneli ujumisi oli rahulikum vaadata kui hea sõbra Ralf Tribuntsovi ujumisi. Seal oli närv suurem. Eneli puhul oli juba enne teada, et ta on võistlusteks valmis. Hea oli näha, et ta suutis oma vormi ideaalselt realiseerida.

Sa olid pikka aega Eneli treener, sa oled näinud tema arengut lapseeast saadik. Viimased kuud on ta õppinud ja treeninud USA-s. Kas sa oskad öelda, kas selle lühikese USA-s veedetud aja pealt on näha mingisuguseid muutusi tema ujumises?

Kindlasti natukene on. Eneliga vesteldes selgus, et treeningprotsessides midagi muudetud ei ole, aga ma tean, et ikkagi tõmmete kallal on palju tööd tehtud ja see on alati olnud tema väike miinus. Juba on näha, et see tõmme on paremaks läinud ja ma arvan, et siit on ainult hea edasi minna.

Teadagi süües kasvab isu. Enelil on seitse tiitlivõistluste medalit, aga kuus neist on tulnud lühirajal. Mida see näitab ja millal võiksime oodata samasugust edu pikas basseinis?

Euroopa mõistes tuli see edu juba eelmisel suvel ja usun, et järgmisel suvel on ta pikaraja EM-il kindlasti üks favoriitidest. Eks MM-i ja olümpia kontekstis on tal veel väike arengusamm teha. Loodan, et kahe aasta pärast toimuval järgmisel pikaraja MM-il on ta pjedestaalil.

Kui Eneli hakkas USA-sse minema, siis võib-olla oli murelikke küsimusi õhus, et kuidas see mõjub sportlaskarjäärile. Kas tema viimased medalid on nüüd tõestuseks, et ta on endale valinud õige koha ja siit edasi kulgeb tema karjäär ainult tõusujoones?

Eks spordis selliseid lubadusi anda ei saa, aga Enelile on kõvasti kasuks tulnud see, et ta kolis üsna noorena kodust ära ühikasse elama. Ameerikasse kolimine oli talle natukene tavapärasem kui paljudele teistele sportlastele. Keel küll vahetus, aga suures plaanis elab ta ühikas edasi ja õpib teises keskkonnas. Ma arvan, et ta tunneb end seal koduselt. Kindlasti võib pika aja jooksul tulla ka mingeid tagasilööke, aga arvan, et õige hinnangu saame anda Los Angelese olümpial.

Väga hea, et tõid olümpia teemaks. Sinna on veel päris hea mitu aastat minna. Kas võime justkui oodata, et igal aastal astub Eneli sammukese edasi kuni jõuab loodetavasti välja olümpiamedalini?

Seni on Eneli igal hooajal päris jõudsalt arenenud. Hea tõdeda, et ta sel aastal ujus isiklikud rekordid nii lühikeses kui ka pikas basseinis. Usun, et tema eesmärk on igal tiitlivõistlusel rekordeid ujuda ja ta valmistub igaks tiitlivõistluseks maksimaalselt. Loomulikult ei ole tiitlivõistlustel kõige olulisem aeg, lõppude lõpuks seal loevad kohad ja medalid ja eks me soovimegi, et Eneli jõuaks tasemele, kus ta suudab medaleid võita nii, et ta ei pea ujuma isiklikke rekordeid.

Räägime Ralf Tribuntsovist ka. Kuldmedal – suurepärane tulemus! Kõigi nende aastate töö vili. Ta ju tegi ka pika pausi oma karjääris ja nüüd on nii edukalt tagasi. Millist lähitulevikku sina talle ennustad?

See on tõesti uskumatu ja veidi muinasjutuline lugu, kuidas Ralf tänu väikesele kihlveole oma comeback'i tegi. See aeg, mis ta ikkagi poolfinaalis ujus (22,63), me ei räägi Euroopa mõistes heast ujujast, vaid see on maailma tippaeg. Arvan, et Ralf murdis end täiesti maailma tippu. Loomulikult loodame, et see hea hoog kandub edasi ka pikka basseini. Eks ka tema eesmärk on jõuda Los Angelese olümpiale ja kui ta sinna jõuab, siis mine tea, ma arvan, et selleks ajaks 34-aastane Ralf Tribuntsov on veel medalihoos.

Küll on hea kuulda seda! Aitäh, Henry!