Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

Lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlused olid Eesti koondise jaoks erakordselt edukad, sest teeniti kolm kuldmedalit: kaks võttis Jefimova 50 ja 100 meetri rinnuliujumistes ja ühe Tribuntsov 50 meetri seliliujumises.

Vaid kaks ujumisriiki lahkus võistluspaigast suurema kullahunnikuga: Euroopa meistrivõistluste edukaim riik Itaalia sai üheksa kulda, viis hõbedat ja kuus pronksi ning Hollandi saagiks jäi seitse kulda, neli hõbedat ja kaks pronksi.

Järgnes kuus riiki kolme kuldmedaliga. Eesti kõrval jõudsid sellise saagini ka Saksamaa (3-2-4), Iirimaa (3-1-3), Hispaania (3-1-2) ja Šveits (3-1-2). Vahetult Eesti taha jäid medalitabelis suur ujumisriik Prantsusmaa (2-8-3) ja võõrustaja Poola (2-2-4).

Kõik Eesti naabrid olid kasinama saagiga: Leedu ja Rootsi korjasid ühe hõbeda ja ühe pronksi, Soomele ja Lätile medaleid ei jätkunud. Edukaim Skandinaavia riik oli kahe kulla ja ühe hõbedaga Taani.

Lühirajaujumise Euroopa meistrivõistluste kõigi aegade medalitabelis on Eestil nüüd neli kulda, kaheksa hõbedat ja kuus pronksi.

Järgmine EM toimub 2027. aastal.