Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

Tribuntsov keskendus EM-il pärast kahte teateujumise finaali vaid ühele individuaalalale ja see tasus end ära. 50 meetri seliliujumise finaali läks Tribuntsov poolfinaalide parima ajaga, kui tegi laupäeva õhtul võimsa rekordiparanduse, saavutades tulemuse 22,63.

Pühapäevane finaalujumine tuli peaaegu sama hästi välja ning rekordist jäi puudu vaid viis sajandikku. Mis aga kõige tähtsam – Tribuntsov tuli ühesajandikulise eduga lähima konkurendi ees Euroopa meistriks.

"Võit oli väga magus! Tegelikult tekkis lõpus väike tehniline viperus. Jäin libisema ja ma isegi suutsin selle aja mõelda, et kui see nüüd mulle [medali] maksis, siis oleksin väga kuri. Aga seekord läks hästi ja õnn soosis tugevamat," rääkis Tribuntsov ERR-ile.

"Olen happy-happy! Samas on praegu tuim tunne, ei oska veel olla. Loodame, et ma kuskil voodis üles ei ärka nagu oleksin unes," lisas ta.

"Mina Ralfi ujumist ei näinud, aga nägin telekast tulemusi ja olin päris üllatunud. Loomulikult uskusin Ralfi, aga olin õnnelik, et ta oli pöördes esimesena ja finišis esimesena," rääkis Jefimova. "Ma ei teadnud, et ta võitis ühe sajandikuga. Nii napp! Alles autasustamise ajal nägin, et võitis ühe sajandikuga. See andis mulle ka motivatsioonilaksu, et minna ja kinni panna."

Kolme nädala pärast 19. sünnipäeva tähistav Jefimova võitis juba neli aastat tagasi oma esimese medali täiskasvanute tiitlivõistlustel. Kui eelmistel Euroopa lühiraja meistrivõistlustel oli ta 100 meetri kullavõitjana sprindifinaalis teine, siis Lublinis tegi Jefimova kuldse duubli. Mõlemas finaalis näitas ta uut taset ning jättis konkurendid kaugele selja taha.

Pühapäeval ujus Jefimova kõrval maailmarekordiomanik Ruta Meilutyte, kes hõbemedali võitjana kaotas Jefimovale ligi poole sekundiga. Võiduaeg 28,81 on Eesti rekord ja võistluste rekord. Euroopa kõigi aegade edetabelis tõusis Jefimova jagama teist kohta.

"Ajaga olen väga rahul. Eile oli veidi valus tunne, kui sain kirja 29,00. Sellest ei saagi lähemal olla 28 sekundi sisse jõudmisele. Aga täna suutsin isegi võistluste rekordi ujuda. Olen väga õnnelik selle üle," sõnas Jefimova.

Läbi aegade on Eesti ujujad võitnud lühirajaujumise EM-idelt neli kuldmedalit, kaheksa hõbedat ja kuus pronksi.