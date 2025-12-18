X!

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

Ujumine
Foto: ERR
Ujumine

Esimese Eesti meesujujana Euroopa meistriks tulnud Ralf Tribuntsov rääkis saates "R2 Päev", et edu üheks võtmeks on olnud ka sportvõimlemisega tegelemine.

Tribuntsov võitis EM-il meeste 50 m seliliujumises kulla ajaga 22,68, edestades vaid ühe sajandikuga tšehh Miroslav Knedlat. 31-aastase Tribuntsovi jaoks oli tegu karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medaliga.

"Nüüd olen aru saanud, mis ma tegin, olen väga uhke enda üle ja ütleme, et süües isu kasvab, ma juba tahaks trenni minna ja endale veel tõestada, et ma saan veel paremaks ja äkki saan samasugust pulli teha ka pikal rajal," ütles Tribuntsov Raadio 2 eetris.

Vahepeal tippspordist neli aastat eemal olnud Tribuntsov naasis algselt võistlusbasseini kihlveo tõttu. 2022. aasta Eesti meistrivõistlustel läks tema juurde Eesti koondise peatreener Toni Meijel ja ütles, et Tribuntsovi näidatud ajaga võiks EM-il finaalis olla. "Ja 2023. aasta Euroopa meistrivõistlustel olingi siis esimest korda profina tagasi," meenutas Tribuntsov. "Pärast 2023. aasta EM-i otsustasimegi Toniga, et võtame asja tõsiselt ette. Et tundub, et on veel midagi sees ikka ja kui me teeks koostööd, saaks kõik need pisidetailid ka korda… 2024 kolisingi Tallinnasse ja hakkasin Toniga koostööd tegema. See kindlasti lisas suure faktori juurde, sest kaks pead on ikka kaks pead ja inimene on kogu aeg kõrval, kes jälgib sind – mida sa teed, kus on su vead, mida saaks paremini. Üksi tehes seda ei märka."

"Ma arvan, et see on mul detailid väga hästi joonde pannud. Ja Toni leidis mulle ka kõik vajalikud inimesed kõrvale – kes aitas jõusaalis tugevamaks saada, kes riistvõimlemises. Küll ma jõuan neid inimesi kunagi tänada," lisas Tribuntsov, avaldades, et hakkas tegelema riistvõimlemise ehk sportvõimlemisega. "Võtsime riski, tahtsime katsetada midagi uut, sest olen vaadanud neid mehi, kes teevad riistvõimlemist ja nad näevad absoluutselt massiivsed ja võimsad välja, ilma selleta, et nad teeksid jõusaali. Saingi aru, et seal peab olema midagi. Ja nad on väga elastsed, mida peab olema ka ujuja – elastne vees. See kõik tundus väga klappivat ujumise jaoks. Võtsime selle otsuse vastu ja tegin Viktor Saaroniga Audenteses riistvõimlemistunde."

Nii et edu saladus on hoopis riistvõimlemine? "Ma usun küll," muheles Tribuntsov.

Ujumistreener Henry Hein on öelnud, et Tribuntsov võiks olla medalihoos ka 2028. aasta Los Angelese olümpial. "Plaan on olümpia edukalt ära teha, LA 2028 on number üks eesmärk praegu. Kõik, mis on sinnamaani, on n-ö katsetus, proovikivi enne LA-d," kinnitas Tribuntsov. "Jaanuaris tagasi trenni ja selle nimel teeme tööd – LA. Ja see on ka minu jaoks suure tähendusega, käisin LA-s ülikoolis ja olen aru saanud, et meie n-ö kodubasseinist saab soojendusbassein, kuhu ehitatakse kõrvale võistlusareen."

Küsimusele, kui kaua ta nüüd kavatseb võistlusspordiga jätkata, vastas Tribuntsov: "Ma arvan, et praegu on küll nii, et panen nii kaua, kui tuleb. Ise usun, et vanus on tõesti lihtsalt number, selle taha ma ei taha ennast kuidagi jätta. Teeme nii kaua, kui keha lubab, tahaks endast ikka viimase välja pigistada. Sest kunagi see lõppeb, ma tean. Ja siis on juba kindel, et enam ei saa tagasi tulla, sest siis on juba tõesti füsioloogilised vastuseisvad asjad."

"Ma arvan, et spordis on üks oluline faktor on ikkagi, kui tugev sa oled vaimselt. Ja see tuleb ainult kogemusega ja aastatega. Ja ma arvan, et teiseks on see, et enam ei tehta nii rasket ja kurnavat tööd, vaid lähenetakse palju targemalt ja ma arvan, et rõhk on kvaliteedil. Ma arvan, see on muutnud spordi eluea kauemaks," lisas ta.

Toimetaja: Maarja Värv

