Tribuntsov: vajab mõtlemist, kas tahan tippspordi juurde tagasi pöörduda

Pärast nelja-aastast pausi võistlustulle naasnud Ralf Tribuntsov näitas Kohtla-Järvel toimunud lühiraja ujumise Eesti meistrivõistlustel, et tugeval sportlasel on vana põhja pealt võimalik end viia kolme kuuga sellisesse vormi, millega suudab püstitada Eesti rekordeidki.

Ralf Tribuntsovi võistlusradadele tagasituleku põhjustas omamoodi kihlvedu Martti Aljandi ja teiste vanema generatsiooni ujujatega. Tribuntsovile lõppes see sellega, et ta aitas Eesti meistrivõistlustel Kalevi ujumiskooli teatevõistkondadel võita viis kuldmedalit.

"Teatud põhjustel pidin tegema Ironmani, aga seda ma mitte mingil juhul ei tee. 190 km ratta seljas - ma arvan, et ma sõidaks ennast kirstu. Nii ma otsustasin Marttile öelda, et ma triatloni küll ei tee, aga äkki on tal mingi muu väljakutse pakkuda. Ta Kalevi treenerina pakkus selle variandi välja ja see mulle väga hästi meeldis," rääkis Tribuntsov ERR-ile.

Kuigi Eesti koondise peatreeneri Toni Meijeli arvates võiks 28-aastane Ralf Tribuntsov taas ka rahvusvahelistele tiitlivõistlustele pääseda, tunnistas sportlane, et medalitele ta ei jõua ja ülejäänud kohad maailma 16 parema hulgas tõenäoliselt eriti ei meelita.

"Võtaks aja maha korraks ja mõtleks rahulikult. Aga ma olen praegu mentaalselt heas kohas, kõik on elus tasakaalus," sõnas Tribuntsov. "Kui ma peaks tippspordi juurde tagasi minema, siis pean enne mõtlema, kas ma olen selleks valmis, et taas pühendada palju aega sellele, et olla 24 tundi sportlane. See vajab tõsist läbimõtlemist, et kas ma tahan seda."

Põhitöö kõrvalt Rakvere ujumisklubi Wiru Swim noori treeniv Tribuntsov loodab, et oskab õpilastele oma elukogemusi edasi anda.

"Kui mõni ebaõnnestumine tuleb, siis tuleb ikka edasi oma asja teha. Ise ma ei taha seda tunnistada, kuid mulle on öeldud, et riputasin liiga vara prillid varna. Ma ütleks küll, et noored, pidage vastu, me ei tea kunagi, kelle aeg millal tuleb," tõdes ta.