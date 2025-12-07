Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid

Tribuntsov võitis laupäeval meeste 50 m selili poolfinaali Eesti rekordiga (22,63) ning tegi pühapäeval sama vägeva etteaste.

Ta juhtis finaali algusest lõpuni ja finišeeris ajaga 22,68, edestades vaid ühe sajandikuga tšehh Miroslav Knedlat. Pronksmedali saavutas itaallane Francesco Lazzari (+0,08).

31-aastase Tribuntsovi jaoks oli tegu karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medaliga. Ta on ühtlasi esimene Eesti meesujuja, kes tulnud Euroopa meistriks.

Viis minutit hiljem hüppas naiste 50 m rinnuli finaalis vette Eneli Jefimova. Sarnaselt Tribuntsovile juhtis Jefimova kogu distantsi vältel ning finišeeris võistluste rekordit tähistava ajaga 28,81. Euroopa kõigi aegade edetabelis tõusis Jefimova jagama teist kohta.

Maailmarekordi omanik leedulanna Rute Meilutyte oli 29,22-ga teine ning kolmanda koha pälvis belglanna Florine Gaspard (+0,53).

Jefimova teenis Lublinis teise kuldmedali, esimese võitis ta kolmapäeval 100 m rinnulis. Ühtekokku on Jefimova oma karjääri jooksul võitnud seitse täiskasvanute tiitlivõistluste medalit, millest neli on kuldsed.

Kregor Zirk oli võistlustules meeste 200 m liblikujumise finaalis, kus jäi paraku esimesena medalita. Kuldmedali võttis šveitslane Noe Ponti 1.50,17-ga ning pjedestaali madalamatele astmetele astusid poolakatest kaksikvennad Krzysztof Chmielewski (+0,07) ja Michal Chmielewski (+0,13).

Zirk kaotas võitjale 0,38 sekundiga ning pronksmedalist jäi teda lahutama 0,25 sekundit.