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Eestlased piirdusid EM-i kolmandal hommikul eelujumistega

Ujumine
Alex Ahtiainen Pariisi EM-il.
Alex Ahtiainen Pariisi EM-il. Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujumise Euroopa meistrivõistlustel Pariisis ei pääsenud ükski eestlane kolmapäeva hommikul toimunud eelujumistest edasi järgmisesse faasi.

Esimestena hüppasid vette Kregor Zirk ja Alex Ahtiainen, kes osalesid 100 meetri liblikujumises. Zirk lõpetas kolmandas vahetuses ajaga 52,87 esimesena ning Ahtiainen tuli neljandas vahetuses 52,42-ga neljandaks. Poolfinaali jõudmiseks nendest aegadest ei piisanud. Ahtiainen sai kokkuvõttes 29. ja Zirk 32. koha.

Viimasena pääses sel alal poolfinaali rumeenlane Vlad-Stefan Mihalache 52,07-ga. Ainsatena suutsid aja alla 51 sekundi ujuda Tokyo OM-i pronksmedalist šveitslane Noe Ponti (50,47) ning Pariisi olümpiavõitja ja Euroopa rekordi omanik ungarlane Kristof Milak (50,81).

Naiste 50 meetri selilis pälvis Maari Randväli 29,18-ga kokkuvõttes 32. koha ning Margaret Markvardt sai 29,76-ga 39. koha. Poolfinaali jõudmise lävend oli 28,61. Parimat minekut näitas Itaalia esindaja Sara Curtis (27,31), kes edestas kokkuvõttes teise koha saavutanud prantslannat Mary-Ambre Moluh'd kaheksa kümnendikuga.

Christopher Palvadre ja Ralf Roose startisid 200 meetri rinnulis. Palvadre tuli ajaga 2.16,54 36. kohale ja Roose 2.20,29-ga 41. kohale. Kohast poolfinaalis jäi Palvadrel puudu rohkem kui viis sekundit. Eelujumiste kiireim oli neutraalne sportlane Kirill Prigoda 2.09,33-ga.

Õhtuses programmis on võistlustules Eneli Jefimova, kes võistleb 100 meetri rinnuliujumise finaalis. Jefimova läbis teisipäevases poolfinaalis kaks basseinipikkust ajaga 1.05,78, millega nihutas eelmise aasta maist kehtinud Eesti rekordit kolme sajandikuga. Finaal algab kell 19.58.

Toimetaja: Henrik Laever

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