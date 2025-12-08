Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

Mõlemal distantsil viis Jefimova isikliku tippmargi uude sekundisse. "Kui läheme tehniliste detailide juurde, siis mõlemad ujumised ei olnud nii perfektsed, kui oleks oodanud selliste aegade suhtes, aga praegu olen lihtsalt õnnelik, et kõik klappis," lausus ta Tallinna lennujaamas ERR-ile. "Ajad on väga head ja kohad on ka väga head. Edaspidi teeme tööd, et ajad läheks veel kiiremaks."

Vahetult enne Jefimova teist finaali tuli Ralf Tribuntsov Euroopa meistriks 50 meetri seliliujumises. "Mõjus väga hästi. Ta oli täpselt enne mind. Enne minekut ütles ka, et noh, Eneli - lähme ja teeme ära!" meenutas Jefimova.

"Pärast vaatasin telekast... Seal kahjuks ujumist ei näinud ja vaatasin ainult tulemusi - oligi esimene! Ma natuke röökisin enda ette vaikselt. Aga teised naised, kes minuga koos finaalis ujusid, vaatasid mind korra veidralt. Aga ma olin nii õnnelik! Ütlesin endale, et okei, rahune maha - lähme nüüd enda tööd ka tegema!"

Alates sügisest harjutab Jefimova igapäevaselt USA-s. Mida on Ameerika juurde andnud? "Tõmbed kindlasti, aga ka see veealune osa. Ruta Meilutyte, maailmarekordinaine, olümpiavõitja, võitnud kõik, mis meie alal on võimalik võita - ta on väga tuntud oma stardi ja väljumise osaga. Mina olin natuke... Juba minu treener ja teised on ka öelnud, et näeme, et sa oled vee all kiirem. Väga lahe on näha, et ainult kolme kuuga natuke teiste asjade kallal tööd teha ja siis on juba sellised tulemused. Tõesti väga vapustav."

Võita vahetus konkurentsis just Meilutytet on kindlasti väga magus. "Neli aastat, pärast comeback'i tegemist ei ole ta 50-s kellelegi kaotanud. Mina olen see, kes esimesena tema streak'i ära rikub. Väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna ja ise ka väga hea aeg välja ujuda."

Puhkusele ei saa Jefimova aga veel mõelda. "Olen kuni jaanuari alguseni Eestis, aga lähen homme trenni tagasi. Mul on vaja ka tarkusehambad vaja välja võtta ja see võtab ka time out'i. Ei taha väga pikka pausi teha. Ujun praegu ja siis teen pausi opijärgselt."