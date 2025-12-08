X!

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

Ujumine
Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov saabusid kodumaale
Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov saabusid kodumaale Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Ujumine

Eneli Jefimova võitis Lublinis lõppenud lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel kuldmedalid nii 50 kui ka 100 meetri distantsidel. Teine kuld tuli pühapäeva õhtul lühemal maal.

Mõlemal distantsil viis Jefimova isikliku tippmargi uude sekundisse. "Kui läheme tehniliste detailide juurde, siis mõlemad ujumised ei olnud nii perfektsed, kui oleks oodanud selliste aegade suhtes, aga praegu olen lihtsalt õnnelik, et kõik klappis," lausus ta Tallinna lennujaamas ERR-ile. "Ajad on väga head ja kohad on ka väga head. Edaspidi teeme tööd, et ajad läheks veel kiiremaks."

Vahetult enne Jefimova teist finaali tuli Ralf Tribuntsov Euroopa meistriks 50 meetri seliliujumises. "Mõjus väga hästi. Ta oli täpselt enne mind. Enne minekut ütles ka, et noh, Eneli - lähme ja teeme ära!" meenutas Jefimova.

"Pärast vaatasin telekast... Seal kahjuks ujumist ei näinud ja vaatasin ainult tulemusi - oligi esimene! Ma natuke röökisin enda ette vaikselt. Aga teised naised, kes minuga koos finaalis ujusid, vaatasid mind korra veidralt. Aga ma olin nii õnnelik! Ütlesin endale, et okei, rahune maha - lähme nüüd enda tööd ka tegema!"

Alates sügisest harjutab Jefimova igapäevaselt USA-s. Mida on Ameerika juurde andnud? "Tõmbed kindlasti, aga ka see veealune osa. Ruta Meilutyte, maailmarekordinaine, olümpiavõitja, võitnud kõik, mis meie alal on võimalik võita - ta on väga tuntud oma stardi ja väljumise osaga. Mina olin natuke... Juba minu treener ja teised on ka öelnud, et näeme, et sa oled vee all kiirem. Väga lahe on näha, et ainult kolme kuuga natuke teiste asjade kallal tööd teha ja siis on juba sellised tulemused. Tõesti väga vapustav."

Võita vahetus konkurentsis just Meilutytet on kindlasti väga magus. "Neli aastat, pärast comeback'i tegemist ei ole ta 50-s kellelegi kaotanud. Mina olen see, kes esimesena tema streak'i ära rikub. Väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna ja ise ka väga hea aeg välja ujuda."

Puhkusele ei saa Jefimova aga veel mõelda. "Olen kuni jaanuari alguseni Eestis, aga lähen homme trenni tagasi. Mul on vaja ka tarkusehambad vaja välja võtta ja see võtab ka time out'i. Ei taha väga pikka pausi teha. Ujun praegu ja siis teen pausi opijärgselt."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale Uuendatud

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid

06.12

Nii Tribuntsov kui Jefimova võitsid EM-il poolfinaali Eesti rekordiga

06.12

Jefimova oli eelujumistes taas kiireim, edasi pääses ka Salu

06.12

Uus Eesti rekord viis Tribuntsovi poolfinaali, Zaitsev ja Zirk samuti edasi

05.12

Kuulpak püstitas EM-debüüdil juunioride Eesti rekordi

05.12

Hein: 100 m maailmarekord võiks olla esimene, mille Eneli varsti kätte saab

04.12

Jefimova pikal distantsil EM-finaali ei pääsenud

04.12

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

04.12

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

03.12

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali

sport.err.ee uudised

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

08:05

Algas rahvahääletus Eesti olümpiakoondise maskoti valimiseks

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

ETV spordisaade, 8. detsember

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale Uuendatud

08.12

Jõesaare klubi pidi tunnistama Euroliiga meeskonna paremust

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

08.12

Rikberg eurovastasest: rünnaku võimsus tundub olevat Balti liigast kõrgem

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

08.12

Robinson jõudis Tremblantis kaks korda kolme hulka

08.12

Selby alistas suurturniiri finaalis tiitlikaitsja Trumpi

08.12

Tammearu säras taas Jaapanis, Hollas USA-s omade parim

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo