Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

Pühapäeval lühirajaujumise Euroopa meistriks kroonitud Ralf Tribuntsov sõnas pärast triumfi, et tunne on kuidagi tuim. Lennujaama saabunud õnnitlejate ette jõudes oli see siiski üle läinud.

"Kuni lennujaama kohvriteni oli veel tuim, aga kui tulid siia ja vaatasid seda rahvamassi, siis eks ta hakkab kohale jõudma jah. Väga uhke tunne ja vahel lähevad spordis plaanid täide. Unistused saavad teoks," lausus Tribuntsov ERR-ile.

Kuidas 50 meetri seliliujumise EM-kulda Poolas õhtus tähistati? "Olime lähedaste inimeste ja sõprade, koondisekaaslastega. Istusime, sõime ja jõime natuke. Oli väga tore aeg ja väga mõjus."

Ta edestas finaalis tšehh Miroslav Knedlat vaid ühe sajandikuga. "Lõpuks ka õnn naeratas mulle. See oli põhitunne. Lõpuhetkel tundsin, et jäin natuke libisema, aga õnneks õnn naeratas mulle seekord. Oli kontrollitud ujumine ja mul on hea meel, et õnnestus säilitada rahu."

Praeguseks 31-aastane Tribuntsov on teinud vahepeal sportlaskarjääris ka koguni nelja aasta pikkuse pausi. "Ilus muinasjutt on küll praegu. Naudime, mis praegu juhtus, aga ootan, kuni saaks hakata jälle protsessi nautima, trennis käima, Keilasse sõitma. Mäe tipus olemine on minu jaoks uus. Ega see meile väga ei õpeta. Eks rohkem õpetavad kaotused ja rasked hetked."

Vaid viis minutit pärast Tribuntsovi kordaminekut võitis oma teise kulla Lublinist ka Eneli Jefimova. "Nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb. Ta on seda umbes viis korda rohkem tundnud. Uskumatu tüdruk! Eneli on suutnud tõestada, et isegi väikses riigis võime teha suuri asju. Aitäh, Eneli!"

Mida toob lähitulevik? "Puhkan natuke, naudin aega pere ja oma kallimaga. Sõpradega. Ega ma siis pikka pausi ei tee. Tundub, et sportlik eluviis mulle sobib. Tahan seda nautida ja teeme edasi."

Ujumistreener Henry Hein on maininud, et ta võiks olla medalihoos ka 2028. aasta Los Angelese olümpial. Kas nõustud? "Muidugi nõustume! Selle nimel teeme tööd ja see oleks super. LA-s käisin ülikoolis ja see oleks ekstra kirss tordil. Vaatame."