Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit

Ujuja Daniel Zaitsev pälvis Poolas Lublinis jätkuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel meeste 50 meetri liblikujumises viienda koha. Eesti teatenelik sai 4x50 m kombineeritud segateates lõpuks kaheksanda koha, aga oli esimeste vahetuste järel kõrges mängus.

Poolfinaalis uue rahvusrekordi (22,06) püstitanud Zaitsev oli poolel distantsil neljandal kohal, kuid jäi teisel sirgel konkurentidest maha ning saavutas ajaga 22,24 viienda koha.

"Stardis vette sisenemisel natuke nurk ei olnud õige, jalad kukkusid. Ülejäänud ujumine oli suhteliselt puhas, võib-olla natuke liiga palju tahtmist ja rapsimist," ütles Zaitsev ERR-ile. "Tahtsin ikkagi poodiumile jõuda."

Šveitsi täht Noe Ponti oli 25 meetri peal ungarlasest Szebasztian Szabost 0,07 sekundi kaugusel, aga lõpetas võimsalt ja tuli ajaga 21,54 Euroopa meistriks. Szabo sai hõbeda ning kaotas võitjale 0,35 sekundiga, pjedestaalile mahtus veel prantslane Maxime Grousset ajaga 21,99 (+0,45). Zaitsevi ja esikolmiku vahele mahtus veel itaallane Simone Stefani, kelle ajaks jäi 22,13 (+0,59).

Kolmapäevase võistluspäeva viimases alas hüppas vette Eesti segateate nelik. Pärast Ralf Tribuntsovi avavahetust olid eestlased teisel kohal, aga värske Euroopa meister Eneli Jefimova puudutas seina viiendana. Zaitsev näitas siis suurepärast minekut ja tõi Eesti kolmandale kohale, kuid konkurendid läksid Egle Salust mööda ja Eesti nelik pidi leppima kaheksanda kohaga.

Eestlased uuendasid siiski ajaga 1.38,79 rahvusrekordit (1.38,94) ning jäid neljanda koha pälvinud Taani nelikust vaid 0,55 sekundi kaugusele.

Euroopa meistriks tuli Itaalia, kes lõpetas ajaga 1.36,09, neile järgnesid HOlland (+0,09) ning Poola (+0,89).