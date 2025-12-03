X!

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Ujumine

Eneli Jefimova püstitas Poolas Lublinis jätkuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri rinnuliujumises uue võistluste rekordi ning pälvis lühikeses basseinis oma teise EM-kulla.

Jefimova näitas 100 meetri rinnuliujumise finaalis suurepärast minekut, kui juhtis terve ujumise vältel ning sai ajaks 1.02,82, mis tähistab ühtlasi Euroopa meistrivõistluste rekordit.

Ainsana minuti ja kolme sekundi piiri alistanud Jefimova tuli kindlalt Euroopa meistriks ning purustas endale kuuluva Eesti rekordi (1.03,21), millega ta võitis kaks aastat tagasi Rumeenias Otopenis samuti EM-kulla.

Hõbeda pälvis belglanna Florine Gaspard (1.03,73), kes kaotas Jefimovale lausa 0,91 sekundiga. Pjedestaalile mahtus veel Iisraeli ujuja Anastasia Gorbenko (1.03,90), kes jäi eestlannast enam kui sekundi kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ujumisuudised

21:16

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

20:27

Zaitsev pälvis EM-i finaalis viienda koha

12:34

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

02.12

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

01.12

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

28.11

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

22.11

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

17.11

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

16.11

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

15.11

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

14.11

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

07.11

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

sport.err.ee uudised

21:29

Eesti sulgpallinaiskond läks Hispaania vastu juhtima Uuendatud

21:16

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

21:06

Aadu Luukase karikafinaalis kohtuvad Bigbank ja Pärnu

20:27

Zaitsev pälvis EM-i finaalis viienda koha

20:15

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

19:53

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

19:18

Võrus peetakse TV 10 Olümpiastarti hooaja esimene vabariiklik etapp

18:42

Yakovlev andis Olympiakose duubli vastu väravasöödu

18:13

Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

17:21

Malõgina alustas Antalya turniiri kindla võiduga

16:49

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

16:17

Aron saab hooaja viimasel etapil veel korra Alpine'i autoga sõita

15:52

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

15:11

Lewandowski lõi penalti tribüünile, aga Barcelona võitis siiski

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

14:14

Kristjan Tamm sai Vietnamis avaringis raske võidu

13:25

Raju: heal juhul jõuab Milano olümpiale käputäis Venemaa sportlasi

12:34

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

11:53

Lepp karikavõistluste poolfinaali eel: kõik tiitlid ei pea Põlvasse minema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo