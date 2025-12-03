Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

Eneli Jefimova püstitas Poolas Lublinis jätkuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri rinnuliujumises uue võistluste rekordi ning pälvis lühikeses basseinis oma teise EM-kulla.

Jefimova näitas 100 meetri rinnuliujumise finaalis suurepärast minekut, kui juhtis terve ujumise vältel ning sai ajaks 1.02,82, mis tähistab ühtlasi Euroopa meistrivõistluste rekordit.

Ainsana minuti ja kolme sekundi piiri alistanud Jefimova tuli kindlalt Euroopa meistriks ning purustas endale kuuluva Eesti rekordi (1.03,21), millega ta võitis kaks aastat tagasi Rumeenias Otopenis samuti EM-kulla.

Hõbeda pälvis belglanna Florine Gaspard (1.03,73), kes kaotas Jefimovale lausa 0,91 sekundiga. Pjedestaalile mahtus veel Iisraeli ujuja Anastasia Gorbenko (1.03,90), kes jäi eestlannast enam kui sekundi kaugusele.