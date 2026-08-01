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Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

Ujumine
Daniel Zaitsev
Daniel Zaitsev Autor/allikas: Dmytro Shestakov/Eesti Ujumisliit
Ujumine

Ujuja Daniel Zaitsev teenis Sloveenias Mariboris toimuvatel kohalikel meistrivõistlustel 50 meetri liblikujumises esikoha, Ralf Tribuntsov sai eelujumistes disklahvi.

Zaitsev sai eelujumises ajaks 23,89, teenides oma ujumises võidu enam kui pooleteise sekundiga. 28-aastase eestlase võimas hoog jätkus ka finaalis, kus ta puudutas seina ajaga 23,39, saavutades sellega kindla esikoha. Teise koha sai kohalik mees Svit Popovic (24,72), esikolmikusse mahtus veel Bosnia ja Hertsegoviina ujuja Adi Mešetovic (25,11).

Eelujumistest võttis osa ka Ralf Tribuntsov, kes sai aga disklahvi. Protokolli märgiti, et eestlane rikkus reegleid, kui ei tulnud õigeks ajaks vee peale.

Tribuntsov stardib Mariboris veel 50 meetri seliliujumises, augustis võistlevad nii Tribuntsov kui ka Zaitsev Euroopa meistrivõistlustel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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