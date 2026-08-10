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Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL 24m 
Ujumine

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov püstitas Euroopa meistrivõistlustel Pariisis 50 meetri liblikujumises rahvusrekordi, aga jäi siiski teisena joone alla.

Tribuntsov ujus basseinipikkuse ajaga 22,92, mis ületas tema mais püstitatud senise Eesti rekordi lausa kolme kümnendikuga. Hommikuses eelujumises oli tema aeg 23,24.

Esimeses poolfinaalis tähendas see viiendat kohta ja kahe poolfinaali peale kokku paraku kümnendat kohta ehk eestlane on finaalis teine reserv.

Seitsmenda-kaheksandana edasi pääsenud Grigori Pekarski ja Kristof Milak (Ungari) said kirja aja 22,75.

Daniel Zaitsev jäi teises poolfinaalis ajaga 23,26 viimaseks, aga kahe ujumise peale kokku õnnestus siiski kaks meest selja taha jätta ja tasuks 14. koht. Tulemus jäi ühtlasi sajandikuga alla tema isiklikule rekordile. Eelujumises oli Zaitsevi aeg 23,29.

Poolfinaalide parim oli neutraalne sportlane Jegor Kornev, kes püstitas Euroopa meistrivõistluste rekordi 22,36. Ukrainlase Andri Govorovi nimel olev maailmarekord jäi vaid üheksa sajandiku kaugusele. Poolfinaalide paremuselt teine oli kohalik lootus Maxim Grousset 22,49-ga.

Toimetaja: Siim Boikov

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