Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

Tribuntsov ujus basseinipikkuse ajaga 22,92, mis ületas tema mais püstitatud senise Eesti rekordi lausa kolme kümnendikuga. Hommikuses eelujumises oli tema aeg 23,24.

Esimeses poolfinaalis tähendas see viiendat kohta ja kahe poolfinaali peale kokku paraku kümnendat kohta ehk eestlane on finaalis teine reserv.

Seitsmenda-kaheksandana edasi pääsenud Grigori Pekarski ja Kristof Milak (Ungari) said kirja aja 22,75.

Daniel Zaitsev jäi teises poolfinaalis ajaga 23,26 viimaseks, aga kahe ujumise peale kokku õnnestus siiski kaks meest selja taha jätta ja tasuks 14. koht. Tulemus jäi ühtlasi sajandikuga alla tema isiklikule rekordile. Eelujumises oli Zaitsevi aeg 23,29.

Poolfinaalide parim oli neutraalne sportlane Jegor Kornev, kes püstitas Euroopa meistrivõistluste rekordi 22,36. Ukrainlase Andri Govorovi nimel olev maailmarekord jäi vaid üheksa sajandiku kaugusele. Poolfinaalide paremuselt teine oli kohalik lootus Maxim Grousset 22,49-ga.