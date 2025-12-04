Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

Kolmapäeva õhtul 100 m rinnuliujumises tiitlit kaitsnud ja taas Euroopa meistriks tulnud Jefimova oli 200 m rinnuliujumises eelujumiste 13. naine, saades kirja aja 2.24,75. Sellega tagas Jefimova koha õhtusesse poolfinaali. Jefimova tunnistas Duo5 otseülekandes, et medalivõidu järel jäid unetunnid lühikeseks ja ta on oodatust rohkem väsinud, aga soovib siiski õhtul enda aega parandada.

Meeste 100 m liblikujumises jäi Zaitsev esialgu ülinapilt, vaid kahe sajandikuga poolfinaalist välja. Eelujumistes näitas Zaitsev 20. aega, finišeerides 51,37-ga. Viimasena pääses poolfinaali ajaga 51,35. Zaitsev oli aga esimene varu ja kuna üks sportlane otsustas poolfinaalist loobuda, pääseski Zaitsev 16 parema sekka.

Nii naiste 200 m rinnuliujumise kui meeste 100 m liblikujumise poolfinaalid ujutakse Lublinis neljapäeva õhtul.

Alex Ahtiainen sai 100 m liblikujumises 51,63-ga 26. koha, isikliku rekordi 52,87 ujunud Artur Tobler oli 42.

Meeste 200 m rinnuliujumises parandas Christopher Palvadre isiklikku rekordit, saades 2.08,46-ga 30. koha.

Meeste 100 m seliliujumises ei tulnud starti lühematele distantsidele keskenduv Ralf Tribuntsov. Enda eelujumise võitnud Lars Kuljus oli 53,00-ga 30. ja Alan Smok 53,81-ga 40.