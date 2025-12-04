X!

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Aniko Kovacs/World Aquatics
Ujumine

Poolas Lublinis jätkuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel jõudsid Eneli Jefimova ja Daniel Zaitsev poolfinaali.

Kolmapäeva õhtul 100 m rinnuliujumises tiitlit kaitsnud ja taas Euroopa meistriks tulnud Jefimova oli 200 m rinnuliujumises eelujumiste 13. naine, saades kirja aja 2.24,75. Sellega tagas Jefimova koha õhtusesse poolfinaali. Jefimova tunnistas Duo5 otseülekandes, et medalivõidu järel jäid unetunnid lühikeseks ja ta on oodatust rohkem väsinud, aga soovib siiski õhtul enda aega parandada.

Meeste 100 m liblikujumises jäi Zaitsev esialgu ülinapilt, vaid kahe sajandikuga poolfinaalist välja. Eelujumistes näitas Zaitsev 20. aega, finišeerides 51,37-ga. Viimasena pääses poolfinaali ajaga 51,35. Zaitsev oli aga esimene varu ja kuna üks sportlane otsustas poolfinaalist loobuda, pääseski Zaitsev 16 parema sekka.

Nii naiste 200 m rinnuliujumise kui meeste 100 m liblikujumise poolfinaalid ujutakse Lublinis neljapäeva õhtul.

Alex Ahtiainen sai 100 m liblikujumises 51,63-ga 26. koha, isikliku rekordi 52,87 ujunud Artur Tobler oli 42.

Meeste 200 m rinnuliujumises parandas Christopher Palvadre isiklikku rekordit, saades 2.08,46-ga 30. koha.

Meeste 100 m seliliujumises ei tulnud starti lühematele distantsidele keskenduv Ralf Tribuntsov. Enda eelujumise võitnud Lars Kuljus oli 53,00-ga 30. ja Alan Smok 53,81-ga 40.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

ujumisuudised

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

03.12

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit Uuendatud

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali

02.12

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis

01.12

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

28.11

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

22.11

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

17.11

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

16.11

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

15.11

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

14.11

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

07.11

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

sport.err.ee uudised

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

11:45

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

11:19

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

10:44

Arsenal kasvatas edu viiepunktiliseks, Liverpool pääses kaotusest

10:12

Kardisõitja Albert Tamm jõudis hooaja viimasel võistlusel pjedestaalile

09:47

Paskotši tegi täismängu ja aitas Genti veerandfinaali

09:16

Antetokounmpo sai Bucksi võidumängus taas vigastada

08:43

Epeenaiskonna peatreeneri kohusetäitjaks valiti Meelis Loit

08:07

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

03.12

Palumets lõi Slovakkias esimese liigavärava, aga sellest jäi väheks

03.12

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

03.12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

03.12

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

03.12

ETV spordisaade, 3. detsember

03.12

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit Uuendatud

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Aadu Luukase karikafinaalis kohtuvad Bigbank ja Pärnu

03.12

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo