Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali

Zaitsev sai enda poolfinaalis ajaga 22,06 teise koha. Varasem Eesti rekord oli 22,15. Kahe poolfinaali kokkuvõttes oli Zaitsevi aeg paremuselt kolmas. Poolfinaalide kiireim oli võistluste rekordi 21,51 ujunud šveitslane Noe Ponti, Zaitsevist oli kiirem ka prantslane Maxime Grousset, kes ujus 21,59.

Finaal on kavas kolmapäeva õhtul.