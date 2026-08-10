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Tribuntsov ja Zaitsev pääsesid EM-il poolfinaali

Ujumine
Daniel Zaitsev
Daniel Zaitsev Autor/allikas: Anastasia Karekla / EUL
Ujumine

Pariisis alanud ujumise Euroopa meistrivõistlustel olid 50 meetri liblikujumises stardis neli eestlast, kellest poolfinaalikoha kindlustasid Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev.

Tribuntsov sai eelujumises kirja aja 23,24, jäädes rahvusrekordist vaid kahe sajandiku kaugusele. Poolfinaalile läheb ta vastu 14. ajaga. 

Eesti rekord kuulub Tribuntsovi enda nimele, mille ta püstitas selle aasta mais Londonis.

Daniel Zaitsev sai kirja aja 23,29, mis on seitsme sajandiku kaugusel Eesti rekordist. Poolfinaalis stardib ta 15. positsioonilt.

Eelujumise parim oli prantslane Maxime Grousset, kes sai kirja aja 22,49. Alex Ahtiainen, kes jäi oma tippmargist vaid 0,03 sekundi kaugusele, oli 46. (24,06) ja Siim Kesküla 73. (25,29). 

Oliver Kuulpak sai 400 meetri kompleksujumises 19. koha (4.26,87).

100 meetri rinnuliujumises sai Christopher Palvadre 35. koha (1.01,01). Ralf Roose sai 52. ja Kristjan Reivart 71. koha. 

Maari Randväli ujus naiste 100 meetri vabaujumises välja uue tippmargi (56,58), millega teenis 44. koha. Eesti juunioride rekordist jääb teda lahutama nüüd umbes pool sekundit. 

50 meetri liblikujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi esmaspäeval kell 19.30. 

Toimetaja: Lisette Holst

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