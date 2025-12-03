X!

Malõgina alustas Antalya turniiri kindla võiduga

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 427.) alustas Türgis Antalyas toimuvat ITF-i W15 turniiri kindla võiduga.

Turniiriks teise asetuse saanud Malõgina loovutas kohalikule mängijale Bahar Kilicile (WTA -) vaid kolm geimi, realiseerides tunni ja 21 minutiga 6:2, 6:1 võidu.

25-aastane Malõgina lõi neli ässa ja tegi ühe topeltvea, 16-aastane Kilic sai kirja ühe ässa ja patustas nelja topeltveaga. Eesti esireket sai 11 võimalust murda ning realiseeris viiel korral, tõrjudes vastase ainsa murdepalli.

Teises ringis läheb Malõgina vastamisi 21-aastase prantslanna Oceane Babeliga, kes on maailma edetabelis 965. real.

Ingrid Neel alustas Floridas Daytona Beachis toimuvat W35 turniiri samuti võidukalt, kui teenis ameeriklannast paarilise Abigail Rencheliga avaringis 6:3, 6:4 võidu. Kaks nädalat tagasi jõudsid Neel ja Rencehl Boca Ratoni turniiril poolfinaali.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

