Vormelipiloot Rovanperä: saavutasin kõik, mis tahtsin

25-aastane Rovanperä teatas oktoobris, et lõpetab pärast hooaega rallisõitja karjääri ja hakkab edaspidi kihutama ringradadel vormeli rooli taga. Soomlasel oli hooaja viimaste etappideni ka võimalus veel üks MM-tiitel võtta, aga hooaja lõpetanud Saudi Araabia mõõduvõtuks oli juba selge, et seda siiski ei juhtu.

Ajaloo talendikaimate rallimeeste sekka kuuluv Rovanperä tuli 2022. ja 2023. aastal maailmameistriks ning pälvis oma karjääri viimasel hooajal kolmanda koha. "Loomulikult olen üpris emotsionaalne," ütles Rovanperä pärast Saudi Araabia rallit portaalile DirtFish. "Rallisõit on olnud minu elus väga suur osa ja see tähistab ühe peatüki lõppu. Ma olen väga uhke ja tänulik kõige üle, mis saavutasime. Kõik tõusud ja mõõnad, kõik oli selle teekonna osa."

"Olen kõige üle õnnelik, aga olen oma otsuse üle ka õnnelik. See tundub õige ja ma ei kahetse midagi. Saavutasin kõik, mis tahtsin."

Rovanperä teatas teisipäeval ühismeedias, et alustab oma karjääri vormelipiloodina Okeaania regionaalsetel meistrivõistlustel, kus esindab Hitech GTR võistkonda. Formula Regional sarjas sõidetakse masinatega, mis jäävad võimsuselt vormel-3 ja vormel-4 autode vahele. Hooaeg algab 9. jaanuaril ning etapid toimuvad neljal järjestikusel nädalavahetusel üle Uus-Meremaa.

"Mind ootavad ees elu suurimad väljakutsed. Järgmised sammud, järgmised aastad tulevad mu elu kõige raskemad. Ralli tuli mu ellu loomulikult, nüüd sukeldun tundmatusse," sõnas soomlane. "Ma ei ole mingil moel favoriit, aga sellepärast ma seda väljakutset tahtsingi. Paljud poleks minu olukorras sellist otsust teinud, aga ma olen selleks valmis ja olen uhke ka selle üle, mis mind ees ootab."

"Pooleteise nädala pärast lähen juba [Jaapanisse] Suzukasse Super Formula autot testima. Siis tulevad juba jõulud ja terve jaanuari veedan Uus-Meremaal. Tihe graafik, lootsin tegelikult ikkagi väikese pausi võtta," lisas ta.

Jaapani Super Formula sarja hooaeg algab aprillis.