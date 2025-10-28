X!

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

Vormelisport
Kalle Rovanperä.
Kalle Rovanperä. Autor/allikas: KalleRovanpera/x
Vormelisport

Kahekordne autoralli maailmameister Kalle Rovanperä istus esimest korda F2 vormeli rooli.

25-aastane soomlane valmistub järgmiseks sammuks oma karjääris ja kavatseb tuleval aastal võistelda Jaapani Super Formula sarjas. Pikemas plaanis on tema eesmärk kihutada vormelispordi kõige kõrgemal tasemel ehk vormel-1 sarjas.

Käimasoleva nädala alguses testis Rovanperä Hispaanias F2 vormelit. Talle usaldati masin, mis kuulub Hitech TGR meeskonnale. Eelmainitud tiim teeb tihedat koostööd Toyota Gazoo Racinguga.

"Esimene F2 test on tehtud. Võin testipäevadega üsna rahule jääda. Saime väärtuslikku sõiduaega ja lõpuks ka tõelise tunde vormeli roolis," kirjutas Rovanperä ühismeedias avaldatud postituses.

Kodumaa meediaga rääkides lisas Rovanperä, et vormeli roolimine oli füüsiliselt oodatust raskem. "Füüsilist treeningut olen juba alates suve algusest kohandanud vormelisõidu jaoks. G-jõude on üsna keeruline treeningul simuleerida ja nende taltsutamine võtab aega. Tean, et olen võimeline kiiresti sõitma, kui minu füüsiline vorm muutub ringrajasõidule sobivamaks."

Rovanperä stardib autoralli MM-sarjas veel kahel etapil, mis sõidetakse järgmisel nädalal Jaapanis ja novembri lõpus Saudi Araabias.

Toimetaja: Henrik Laever

vormeliuudised

