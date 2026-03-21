Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

Kalle Rovanperä Autor/allikas: Facebook/KalleRovanperaRacing
Eelmise hooaja järel oma eduka rallikarjääri lõpetanud ning vormeliauto rooli taha istunud Kalle Rovanperä teatas, et loobub tervislikel põhjustel Jaapani Super Formula sarjast.

25-aastane soomlane teatas ühismeedias, et ta peab tervise korda saama. "Olen tervislike hädadega juba pikemat aega heidelnud, aga need on sel aastal aina hullemaks läinud. Mu tervis ei luba mul ohutult jätkata, prioriteet on see korda saada," kirjutas Rovanperä.

Jaapani vormelisari algab aprilli esimesel nädalal ning hooaeg koosneb 12 võidusõidust. Rovanperä oleks esindanud Toyota KCMG võistkonda.

"Tänavune tagasiside ja areng näitab, et mul on sellel alal potentsiaali. Minu ringrajasõidu peatükk ei ole läbi," lisas ta.

"Mul on kahju, et te ei saanud mind rajal näha. Loodan teie kõigiga juba varsti kohtuda!" jätkas Rovanperä. "Teen kõvasti tööd, et veel paremana naasta. Tänan arusaamise ja jätkuva toetuse eest."

Kahel korral autoralli maailmameistriks tulnud soomlane teatas mullu oktoobris, et lõpetab oma rallikarjääri, kuu hiljem teatas sarnase uudise välja ka Ott Tänak. Rovanperä on rääkinud, et tema eesmärk oleks murda vormel-1 sarja ja ta on tänavu pidevalt Toyota vormeleid testinud, aga tulemused on jäänud konkurentidele kindlalt alla.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo