Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

Ogier saabus Saudi Araabiasse olukorras, kus meeskonnakaaslane Elfyn Evans hoidis MM-sarja üldarvestuses 272 punktiga esikohta ning prantslane kaotas talle kolme punktiga.

Stabiilselt sõitnud Ogier lõpetas ralli konkurentide ebaõnne toel kolmanda kohaga ning sai hooaja lõikes 293 punkti, Evansi saagiks jäi kuues koht ning ta lõpetas hooaja 289 punktiga.

Walesi rallisõitja peab viiendat korda leppima MM-sarja teise kohaga, sama palju kordi jäi oma mulluse võidu eel esimesena tiitlita Thierry Neuville. Ogier'le on see aga juba üheksandaks MM-tiitliks, millega ta tõuseb samale pulgale teise Prantsusmaa autospordilegendi Sebastien Loebiga.

Kui Loeb valitses MM-sarja vahemikus 2004-12 ja võitis kõik oma üheksa tiitlit järjest, siis Ogier võttis kaasmaalaselt järje üle ning krooniti maailmameistriks järgmisel kuuel aastal. Seitsmes MM-tiitel tuli 2020, kaheksas aasta hiljem.

MM-sarja lõppseis:

1. Ogier 293 punkti

2. Evans 289

3. Rovanperä 256

4. Tänak 217

5. Neuville 194

6. Katsuta 122

7. Fourmaux 115

8. Pajari 107

9. Solberg 70

10. Munster 40