Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

Malõgina ja Alicia Dudeney (Suurbritannia), kes olid eelmisel koos mängitud turniiril Glasgow's poolfinaali jõudnud, kordasid nüüd vähemalt seda tulemust, kui alistasid neljandana asetatud Lucie Havlickova (Tšehhi) ja Sofia Costoulase (Belgia) 6:4, 6:4. Esimeses setis asusid vastased murdega juhtima, aga Dudeney ja Malõgina vastasid kahe murdega ja võitsid seti. Teises setis olid nad juba 0:3 taga, aga jälle tegid kaks murret ja võitsid mängu, vahendab tennisnet.ee.

Markus Mölder ja Noah Lopez (Šveits) pidasid väga kõikuva iseloomuga mängu Monastiri M15 turniiril esimesena asetatud Chirag Duhani (India) ja Alexandre Aubriot' (Prantsusmaa) vastu. Lopez ja Mölder juhtisid esimeses setis 3:1, aga siis võitsid vastased järgmisest üheksast geimist kaheksa ja juhtisid 6:4, 3:0. Sellele vastasid Lopez ja Mölder omakorda viie geimi võitmisega järjest ja said ka teise seti kätte 6:4. Mäng lõppes kümne punkti kiire lõppmänguga, kus otsustas Lopeze ja Mölderi punktikaotus seisul 7:7 oma servil. Seejärel võitsid vastased kaks punkti oma pallingul ja mängu 6:4, 4:6, 10:7.