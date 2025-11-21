X!

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Kaks Eesti tennisisti jätkasid ITF-i turniire paarismängus. Elena Malõgina pääses Trnava W50 turniiril poolfinaali, aga Markus Mölder kaotas otsustavas kiires lõppmängus.

Malõgina ja Alicia Dudeney (Suurbritannia), kes olid eelmisel koos mängitud turniiril Glasgow's poolfinaali jõudnud, kordasid nüüd vähemalt seda tulemust, kui alistasid neljandana asetatud Lucie Havlickova (Tšehhi) ja Sofia Costoulase (Belgia) 6:4, 6:4. Esimeses setis asusid vastased murdega juhtima, aga Dudeney ja Malõgina vastasid kahe murdega ja võitsid seti. Teises setis olid nad juba 0:3 taga, aga jälle tegid kaks murret ja võitsid mängu, vahendab tennisnet.ee.

Markus Mölder ja Noah Lopez (Šveits) pidasid väga kõikuva iseloomuga mängu Monastiri M15 turniiril esimesena asetatud Chirag Duhani (India) ja Alexandre Aubriot' (Prantsusmaa) vastu. Lopez ja Mölder juhtisid esimeses setis 3:1, aga siis võitsid vastased järgmisest üheksast geimist kaheksa ja juhtisid 6:4, 3:0. Sellele vastasid Lopez ja Mölder omakorda viie geimi võitmisega järjest ja said ka teise seti kätte 6:4. Mäng lõppes kümne punkti kiire lõppmänguga, kus otsustas Lopeze ja Mölderi punktikaotus seisul 7:7 oma servil. Seejärel võitsid vastased kaks punkti oma pallingul ja mängu 6:4, 4:6, 10:7.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

08:08

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

20.11

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

20.11

Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

19.11

Roger Federer nimetatakse piduliku tseremooniaga kuulsuste halli

19.11

Mölder kaotas tasavägises heitluses juunioride maailma teisele reketile

19.11

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

19.11

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

19.11

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

19.11

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

19.11

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

19.11

Glinka loobus Bergamo turniirist

18.11

Alcaraz loobus arstide soovitusel Davise karikaturniirist

17.11

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Sinner rõõmustas Torino publikut ATP finaalturniiri võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:16

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

08:47

Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

08:08

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

00:05

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

20.11

Böckler säras Poolas taas, aga Krosno ei pääsenud kaotusest

20.11

U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

20.11

ETV spordisaade, 20. november

20.11

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

20.11

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20.11

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

20.11

Annuk koondise tasemest: igapäevased treeningud on suur murekoht

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

20.11

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

20.11

Karateföderatsiooni uueks tegevjuhiks sai Lauri Mengel

20.11

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

20.11

Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

20.11

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

20.11

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

20.11

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

20.11

Tallinna külje all avati moodne rannahall

20.11

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

20.11

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo