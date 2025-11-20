Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

Bergamo turniiri teises ringis pidi Lajal kohtuma 18-aastase Saksamaa tulevikutähe Justin Engeliga (ATP 195.), kuid andis neljapäevase mängu eel loobumisvõidu.

"Kahjuks pidin eelmisel nädalal Lyonist saadud [selja]närviprobleemi tõttu Bergamo turniiri pooleli jätma. Lootsin, et see paraneb, aga tegin eilses mängus halva liigutuse ja olukord läks veel hullemaks," kommenteeris Lajal sotsiaalmeedias. "Annan endast kõik, et nii kiiresti kui võimalik sajaprotsendiliselt tagasi olla ja hooajaeelset ettevalmistust alustada," lisas Lajal, vihjates, et sellega on ka käesolev hooaeg lõppenud.

Päev varem alistas Lajal avaringis neutraalse lipu all mängiva Aleksei Vatutini enam kui kaks ja pool tundi kestnud kohtumise järel 5:7, 7:5, 6:3.

Engeli jaoks on Bergamo turniir möödunud ilma erilise peavaluta: kui nüüd saab noor sakslane edasi ilma väljakule astumata, siis avaringis sai ta vaid kolm geimi kestnud mängu järel loobumisvõidu britilt Hamish Stewartilt.