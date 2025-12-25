Lajal lõppenud hooajast: õppisin enda kohta palju

Lajal võitis tänavu karjääri teise ATP CHallengeri turniiri, triumfeerides juulis USA-s Bloomfield Hillsis. Suure slämmi turniiridel ei õnnestunud tal sel aastal ühelgi korral põhiturniirile pääseda, kõige lähemal oli ta sellele aasta alguses Austraalia lahtiste meistrivõistlustel, kus jõudis kvalifikatsioonis otsustavasse ringi. Tänavu tegi ta enda debüüdi Masters-sarjas, kui sai Cincinnatis mängida kvalifikatsioonis. Üldse mängis Lajal lõppenud hooajal ATP turniiridel viiel korral ja jõudis esimest korda veerandfinaali – s'Hertogenboschi turniiril tuli tal kaheksa parema seas tunnistada belglase Zizou Bergsi nappi 7:6 (2), 7:6 (4) paremust.

"See hooaeg tegi minust palju parema mängija," vaatas Lajal aastale tagasi enda sponsori Wilsoni ühismeedias. "Sain enda mängust paremini sotti. Samuti õppisin enda kohta palju – kuidas tulen toime raskustega ja keeruliste hetkedega… ja kuidas neist jagu saada."

Novembris sai Lajali uueks treeneriks mängijana maailma edetabelis 42. kohale jõudnud itaallane Davide Sanguinetti, abimehe rollis jätkab Karl Kiur Saar.