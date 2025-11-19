X!

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/CO’Met Orleans Open
Eesti esireket Mark Lajal jõudis Itaalias Bergamos peetaval ATP Challenger 100 kategooria tenniseturniiril raske võiduga teise ringi.

Lajal (ATP 146.) alistas üle kahe ja poole tunni kestnud kohtumises 5:7, 7:5, 6:3 neutraalse lipu all mängiva Aleksei Vatutini (ATP 383.), kes pääses põhiturniiril nn õnneliku kaotajana. Seejuures juhtis Lajal avasetis 5:2, aga kaotas siis viis geimi järjest.

Lajal servis mängu jooksul 11 ässa ja tegi seitse topeltviga, Vatutin sai kirja nii seitse ässa kui sama palju topeltvigu. Lajal realiseeris 11 murdevõimalusest kolm, Vatutinil oli mängu peale vaid kolm murdepalli, kuid ta suutis neist kaks ära kasutada. Mängitud punktidest võitis Lajal 110 ja Vatutin 100.

Lajal ja Vatutin olid vastamisi ka ligi kuu aega tagasi Bresti Challengeri avaringis ja siis sai Lajal samuti raske võidu kolmes setis.

Bergamos läheb Lajal teises ringis vastamisi oktoobris 18-aastaseks saanud sakslase Justin Engeliga (ATP 195.), kes sai teisipäeval vaid kolme geimi järel loobumisvõidu britilt Hamish Stewartilt (ATP 340.).

Algselt pidi Bergamos mängima ka Daniil Glinka, aga ta võttis end eduka turniiri järel siiski maha.

Toimetaja: Maarja Värv

