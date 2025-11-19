Glinka loobus Bergamo turniirist

Eelmise nädala lõpus karjääri esimese ATP Challengeri turniiri võitnud ja selle nädala maailma edetabelis esimest korda 200 sekka tõusnud Eesti teine reket Daniil Glinka loobus Itaalias Bergamos peetavast ATP Challenger 100 kategooria turniirist.

Ametliku põhjusena on toodud parema puusa vigastus, aga tõenäoliselt on loobumise taga pigem see, et 25-aastasel Glinkal (ATP 191.) on selja taga kolm edukat turniiri teisel pool ookeani – veerandfinaal Charlottesville'i, poolfinaal Knoxville'i ja võit Drummondville'i Challengeril – ja pika lennureisi järel polnud mõtet ennast lõhkuma hakata.

Glinka pidanuks mängima sakslase Tom Gentzschiga, kes läheb nüüd vastamisi nn õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud hollandlase Niels Viskeriga.

Küll aga mängib Bergamos Eesti esireket Mark Lajal (ATP 146.), kellel on seitsmes asetus. Avaringis läheb Lajal vastamisi samuti õnneliku kaotajana põhiturniirile saanud Aleksei Vatutiniga (ATP 383.), kellega ta on varem kahel korral mänginud – 2022. aastal jäi Lajal kolmes setis alla, tänavu sai ligi kuu aega tagasi Bresti Challengeri avaringis raske 2:6, 7:6 (3), 6:4 võidu. Lajali ja Vatutini kohtumine peetakse kolmapäeval Eesti aja järgi kell 11.30.