Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

Tänavust hooaega maailma 491. reketina alustanud Eesti tennisist Daniil Glinka teenis nädalavahetusel oma karjääri esimese Challengeri turniiri võidu ning kerkis ATP edetabelis esimese 200 hulka.

Glinka alistas Kanadas Drummondville'is toimunud ATP Challenger 75 kategooria turniiri finaalis kohaliku mängija Duncan Chani (ATP 1440.) 6:4, 6:2 ning pälvis sellega oma esimese Challengeri turniiri võidu.

Läbimurdehooaega tegev 25-aastane Glinka kerkis selle võiduga värskeimas ATP edetabelis suisa 56 kohta ning jätkab maailma 191. reketina, kerkides hooaja aglusest 300 positsiooni. Ühtlasi kindlustas ta pääsu järgmise aasta alguses toimuvate Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniirile.

Eesti esireket Mark Lajal tegi samuti väikese tõusu, kui kerkis kolme koha võrra 146. positsioonile. Lajal alustas hooaega 245. realt ja tõusis septembris ka maailma 145. reketiks.

Teised Eesti mehed aga langesid: Kristjan Tamm jätkab 905. reketina (-25 positsiooni), Markus Mölder 1153. reketina (-8) ning Oliver Ojakäär 1347. reketina (-10).

Edetabeli tipus suuri muudatusi ei toimunud ja kuigi Jannik Sinner võitis Torinos aastalõputurniiri, lõpetab Carlos Alcaraz hooaja esireketina ning Sinner teisena. Neile järgnevad Alexander Zverev, Novak Djokovic ja kolmekohalise tõusu teinud kanadalane Felix Auger-Aliassime, kes jõudis oktoobri lõpus Pariisi Mastersil finaali ja aastalõputurniiril poolfinaali.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina kerkis värskes edetabelis samuti kolm kohta, maandudes edetabeli 455. real.

Naiste edetabeli tipp on paigas, esireketiks jääb Arina Sabalenka, kellele järgnevad Iga Swiate, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jelena Rõbakina, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Mirra Andrejeva ning Jekaterina Aleksandrova.