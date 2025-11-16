Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

Eesti teine reket Daniil Glinka jõudis Kanadas Drummondville'is peetaval ATP Challenger 75 kategooria tenniseturniiril finaali. Ühtlasi kindlustas ta sellega, et pääseb karjääri jooksul esimest korda slämmiturniirile.

Glinka (ATP 247.) alistas poolfinaalis poolteist tundi kestnud kohtumises 6:1, 7:6 (4) Kanada esindaja Maks Kasinowski (ATP 563.). Seejuures oli Kasinowski veerandfinaalis saanud jagu turniiril esimesena asetatud kaasmaalasest Liam Draxlist (ATP 120.).

Avasett algas kahe pika geimiga: esmalt hoidis Glinka servi, võites 12-punktilise geimi ning seejärel õnnestus tal murda Kasinowski serv, realiseerides neljanda murdepalli. See geim oli koguni 20-punktiline. Glinkal oli ka järgmistes Kasinowski pallingugeimides murdevõimalused, esmalt suutis kanadalane korra servi hoida, aga järgmises murdis Glinka taas ja vormistas siis enda servil esimesel settpallil setivõidu.

Teine sett oli märksa tasavägisem, kus Kasinowski päästis ühe ja Glinka kaks murdepalli ning võitja selgitati kiires lõppmängus. Glinka pääses seal 6:2 ette ja võitis lõpuks kolmandal matšpallil.

Finaalis läheb Glinka vastamisi 20-aastase kanadalase Duncan Chaniga, kes paikneb maailma edetabelis alles 1440. real. Chan alistas poolfinaalis 6:7 (3), 6:3, 6:3 briti Charles Broomi (ATP 370.). Seejuures polnud USA-s ülikoolis õppiv ja peamiselt üliõpilasliigas mängiv Chan enne käesolevat turniiri Challengeri tasemel kunagi ühtegi matši võitnud.

Glinkale on see karjääri teine ATP Challengeri finaal, aga võitu pole ta veel saanud – tänavu septembris jäi ta Prantsusmaal kolmes setis alla Billy Harrisele.

Glinka ja Chani finaal algab Eesti aja järgi kell 19 ja seda saab vaadata Challengeri kodulehelt.

Drummondville'i turniiri võitja teenib 75 ja finalist 44 punkti, ennustatavas edetabelis on Glinka juba tõusnud 216. reale ja võit tõstaks ta uutele kõrgustele, edetabeli 200 parema sisse. Ennustatava edetabeli põhjal saab aga juba kindlalt öelda, et Glinka pääseb karjääri jooksul esimest korda slämmiturniirile. Nimelt selguvad Austraalia lahtiste meistrivõistluste põhiturniirile ja kvalifikatsiooni pääsejad 17. novembri maailma edetabeli põhjal ja kvalifikatsiooni pääsemiseks oli vaja jõuda tabelis 230 sekka.

Eesti iseseisvuse ajal ei ole kunagi varem kaks meesmängijat samal slämmiturniiril osalenud, aga nüüd mängivad Austraalias kvalifikatsioonis nii Mark Lajal kui Glinka.