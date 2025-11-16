X!

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

Tennis
Daniil Glinka.
Daniil Glinka. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 247.) alistas Kanadas Drummondville'is toimunud ATP Challenger 75 kategooria turniiri finaalis kohaliku mängija Duncan Chani (ATP 1440.) 6:4, 6:2.

25-aastane Glinka murdis esimeses setis korra ja teises setis kaks korda Chani pallingu. Kui esimeselt servilt sai Glinka 72, siis teiselt koguni 82 protsenti punktidest. Chani näitajad olid 62 ja 45 protsenti.

Karjääri esimese ATP Challenger kategooria turniirivõidu teeninud Glinka alistas põhitabelis viis vastast, neist kaks kolmes setis. Seejuures ei läinud ta vastamisi ühegi paigutatud mängijaga.

Turniiri kõrgeim asetus oli 23-aastasel kanadalasel Liam Draxlil (ATP 120.), kes kaotas aga veerandfinaalis poolakas Maks Kasinowskile (ATP 563.), kes omakorda pidi poolfinaalis tunnistama Glinka paremust.

Juba finaali jõudmisega koha Austraalia lahtiste valikturniiril taganud Glinka jaoks oli tegemist karjääri teise ATP Challenger turniiri finaaliga. Esimest korda jõudis ta nii kaugele septembris Prantsusmaal Cassis's, aga pidi siis tunnistama britt Billy Harrise paremust.

Toimetaja: Siim Boikov

